Satelit Medziháj by mal byť v réžii radnice

dnes 12:01 -

Mesto Trnava urobilo ďalší krok k realizácii novej zóny individuálnej bytovej výstavby. Na utorkovom (11. 2.) mestskom zastupiteľstve poslanci schválili spracovanie zmeny územného plánu pre obytný satelit Medziháj. Ide o pozemky mesta v extraviláne Trnavy, na ktorých by podľa primátora Petra Bročku mala v dvoch etapách vyrásť lokalita s vyšším štandardom bývania.

Medziháj sa nachádza medzi obcami Ružindol a Biely Kostol v susedstve Trnavy, prvá etapa bude bližšie v Ružindolu. "Je to náš kataster, naše pozemky, urbanizmus budeme určovať my. Chceme, aby to bolo neporovnateľne lepšie ako iné zóny, ktoré vznikli v minulosti," uviedol primátor. Na Medziháji-sever sa počíta s okolo 250 pozemkami na rodinné domy. K tomu základná a materská škola, plocha na sociálnu výstavbu – služby pre seniorov. Pri komunikácii vedúcej do obce Ružindol je navrhovaná komerčná občianska vybavenosť.

"Okrem toho je tam priestor aj na nízkopodlažnú bytovú výstavbu," dodal Bročka. Trnava chce byť podľa jeho slov pripravená, ak by sa začala realizovať myšlienka participácie štátu na výstavbe nájomných bytov. "Chceme takto preukázať, že samosprávy o takýto model záujem majú, ale musí to mať jasné pravidlá. Posledné, čo by sme chceli, sú nejaké bunkové getá. My stojíme o kvalitný urbanizmus, aby vznikla v rámci finančných možností kvalitná architektúra, aby bolo nájomné bývanie na úrovni doby," povedal.

Lokalitu pripraví na výstavbu samo mesto, podľa primátora neplánuje posunúť územie ako celok developerovi. Predaj jednotlivých pozemkov záujemcom si plánuje radnica režírovať sama, očakáva od toho vyššie zisky, ktoré jej uvoľnia ruky na ďalšie potrebné investície v Trnave. "Finančná nezávislosť nám pomôže dostať sa do bodu, keď nebude samospráva odkázaná na 'drobné' od štátu a zvýšenia výdajov, ktoré nemáme úplne pod kontrolou," konštatoval Bročka.

Medziháj-sever má rozlohu 43,5 hektára minimálne s 250 domami s päť- až sedem árovými pozemkami a zhruba 100 bytov. Druhá etapa Medziháj-juh pri Bielom Kostole uvažuje o 101 hektároch s 500 až 780 domami a 1450 bytmi.