Európske startupové asociácie v reakcii na brexit vyzývajú EÚ na zlepšenie podmienok pre rozvoj

Európska únia prichádza brexitom v Londýne o najrozvinutejšie startupové a technologické centrum. Upozorňujú na to európske startupové asociácie, ktoré preto v otvorenom liste vyzývajú Európsku úniu na zlepšenie podmienok pre rozvoj technologických startupov. Zároveň identifikovali tri oblasti, ktorým by sa únia mala venovať, ak chce podporiť startupy na svojom území, či spoluprácu s Veľkou Britániou v oblasti technológií. Ide o podporu voľného toku dát, zabezpečenie zachovania podmienok zamestnávania zahraničných pracovníkov a odstránenie prekážok pre zahraničné investície.

Medzi trinástimi asociáciami podpísanými pod otvoreným listom je aj Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE). Aj pre slovenské technologické firmy je totiž podľa jej riaditeľa Martina Uhnaka Londýn a Veľká Británia voľbou číslo jeden pri expanzii na zahraničné trhy. „Firmy ako Blue Vision Labs, Exponea a mnoho ďalších využívajú pobočky v Londýne pre lepší prístup ku kvalitnému kapitálu, rozsah trhu a jazykovú a kultúrnu prístupnosť. Predpokladáme, že Londýn bude technologickým hlavným mestom Európy aj naďalej, no mestá ako Amsterdam alebo Berlín majú obrovskú príležitosť dotiahnuť sa,” uviedol.

Podľa európskych startupových asociácií by sa tak namiesto konkurenčného boja medzi Londýnom, Parížom, Amsterdamom a Berlínom mali Európska únia aj Veľká Británia zamerať skôr na pozitívnu spoluprácu. Preto považujú za dôležité aj po brexite zachovať voľný tok dát medzi pobočkami firiem. „Ak sa prenos údajov cez hranice stane problematickejším, poškodí to rovnosť príležitostí, no zasiahne najmä startupy a platformy umelej inteligencie. Startupy budú potrebovať spoľahlivú reguláciu toku údajov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou,“ píše sa v otvorenom liste.

Brexit zároveň vyvoláva obavy, že sa vo Veľkej Británii zhoršia podmienky zamestnávania zahraničných pracovníkov. „Komplikované náborové postupy a obmedzené pracovné povolenia, ktoré sa líšia v jednotlivých krajinách, by sa mali zjednodušiť vytvorením európskeho startupového víza,“ uvádzajú asociácie. Zároveň upozorňujú na fakt, že britské startupy sú absolútnym lídrom v technologických investíciách a v roku 2019 bola v nich nainvestovaná až tretina z celkovej sumy v Európe. Brexit by tak podľa asociácií mal byť výzvou na prebudenie európskej investičnej scény v oblasti technológií, ktorá je stále rozdrobená.

„Brexit vytvoril jedinečný impulz pre zmenu. Našou ambíciou je prekonať spleť národných predpisov a pripraviť prostredie pre budúcich európskych gigantov. Spájame sily a požadujeme zjednotenú tech Európu. Či už s Veľkou Britániou, alebo bez nej,“ konštatuje sa v otvorenom liste.