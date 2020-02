Prístup britských rybárskych produktov na trh EÚ Brusel podmieni prístupom európskych rybárov do britských vôd

dnes 15:46 -

Prístup britských rybárskych produktov na trh Európskej únie bude Brusel priamo spájať s prístupom európskych rybárov do britských teritoriálnych vôd. Povedal to v pondelok hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier. "Obchodná dohoda s Britmi nebude, ak nebude dohoda o recipročnom prístupe pre našich rybárov," povedal Barnier pre rozhlasovú stanicu France Inter. Barnier dodal: "Budeme rokovať o prístupe do britských teritoriálnych vôd pre európskych rybárov v rovnakom čase, v ktorom budeme rokovať o prístupe pre britské rybárske produkty na európske trhy. Dúfam, že som sa vyjadril jasne."

Celkovo je EÚ ochotná poskytnúť Veľkej Británii čo najširší prístup na svoj trh so zhruba 450 mil. spotrebiteľmi, ale len ak Británia bude dodržiavať normy únie v takých veciach, ako je štátna pomoc, sociálne zákony a ochrana životného prostredia. Britský premiér Boris Johnson však už naznačil, že nechce robiť záväzné prísľuby, že Británia bude mať rovnakú legislatívu ako EÚ.