Odborníci označili smerovanie IT technológií pre tento rok

dnes 14:16 -

Rok 2020 prinesie trendy, ktoré zmenia budúcnosť práce. Rýchle uplatnenie vznikajúcich technológií ako je umelá inteligencia, strojové učenie podporované ekosystémami dát a vzájomne prepojené tímy s väčšími právomocami sľubujú efektívnosť, produktivitu a rast pracovnej sily naprieč podnikmi.

Svetové spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT majú jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať podniky v roku 2020. "Pojem zrýchlená produktivita bude nútiť podniky, aby prehodnotili svoje rozhodnutia v oblasti technológií a investícií v technologickom segmente podniku, čo následne prinesie výraznú zmenu vo vedení a štruktúre podniku, v tom, ako bude robiť rozhodnutia a prepájať zamestnancov a zákazníkov," povedal Dan Hushon, senior viceprezident v spoločnosti DXC Technology.

Podľa neho sa zadefinujú nové interakcie medzi umelou inteligenciou a ľuďmi s cieľom vytvoriť vysokovýkonné tímy a sformulujú sa digitálne stratégie, ktoré odhalia plný potenciál podnikov. Práve to umožní bezpečnú a efektívnu modernizáciu aplikácií, optimalizáciu dátových architektúr a presun pracovnej záťaže na cloud, čím sa dosiahnu lepšie obchodné výsledky.

Podľa neho umelá inteligencia nanovo definuje odborné služby. Nasadenie umelej inteligencie a strojového učenia v podnikaní znamená revolúciu pre profesie v oblastiach práva, účtovníctva, zdravotníctva či vzdelávania. Rozširujú a personalizujú služby zákazníkom, zamestnancom a manažérom pomáhajú pri rozhodovaní, keďže poskytujú nové zistenia, riadia informačné preťaženie a redukujú ľudské chyby.

Myslenie, ktoré stojí za návrhom systémov, sa mení, keďže IT služby sa stále viac vytvárajú pre interakciu medzi strojmi a spracovanie sa presúva tam, kde sa dáta nachádzajú. To ďalej rozšíri svet tvorený len softvérom, „maticu“ – všadeprítomnú inteligentnú IT štruktúru mimo cloudu.

Spoločnosti vo svojich ekosystémoch zbierajú dáta, aby dosiahli výsledky, z ktorých bude mať prospech aj jednotlivec, aj podnik. Štandardy autonómnej identity a dôvera založená na technológii blockchain pomôžu zjednodušiť zodpovedné zdieľanie dát s obchodnými partnermi a stoja zároveň za rýchlym rastom ich výmen.

"Najdôležitejším trendom pre východnú Európu je zvyšovanie hodnoty údajov v ekosystémoch. Organizácie chcú transformovať svoje podniky a prepojiť ich s európskym dátovým ekosystémom, aby mohli svoju prácu rozšíriť na trh Európskej únie. V regióne však ešte chýba technická integrácia so západoeurópskym trhom, ako aj digitálne kapacity, ktoré by napomáhali využívaniu európskych dátových ekosystémov," uvádza Lukáš Hatala zo spoločnosti.

V roku 2020 spoločnosti zistia, že na dosiahnutie svojho plného potenciálu budú potrebovať sieť vysokovýkonných a hlavne vzájomne prepojených tímov. Podniky sa budú reštrukturalizovať, aby zabezpečili takéto prehĺbenie prepojení naprieč organizáciou. Posun od "hviezd – jednotlivcov“ ku vysokovýkonným tímom bude vyžadovať nové stratégie pre nábor a rozvoj talentov.

"Sme súčasťou digitálnej revolúcie. Prináša so sebou aj spoločenské zmeny a spustila zmeny v myslení ľudí, v spôsobe ich vzdelávania, v nárokoch na pracovné a spoločenské uplatnenie. Aj preto umelá inteligencia, blockchain, neuromorfné siete a počítače, robotizácia, internet vecí či moderné agilné metódy vstupujú do sveta obchodu a IT – dvoch najdynamickejších oblastí života a spoločnosti. Aby nás posunuli vpred," zdôrazňuje Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.