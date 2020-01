Bielorusko začalo s údržbou ropovodu Družba, dodávky do Poľska klesli

dnes 19:16 -

Bielorusko začalo s plánovanou údržbou ropovodu Družba, ktorý je kľúčový pre tranzit ruskej ropy do Európy, čo sa odrazilo na poklese dodávok do Poľska. Uviedli to zdroje oboznámené s krokmi bieloruskej strany pre agentúru Reuters.

Bielorusko aj Rusko, ktoré sa v poslednom období dostali do sporu za nový ropný kontrakt, uviedli, že údržba bola plánovaná.

V dôsledku sporu Moskva 1. januára pozastavila dodávky ropy do Bieloruska, čiastočne ich však obnovila 4. januára. Dve ruské firmy kontrolované oligarchom Michailom Gucerievom zabezpečujú dodávky do Bieloruska tak, aby dve rafinérie mohli pokračovať v obmedzenej prevádzke.

Zdroj z firmy Gomeltransnefť Družba uviedol, že údržba v sekcii Mozyr-Gomel 3 sa začala 14. januára a potrvá do 17. januára. Dodávky ropy do Poľska sa tak na dané obdobie znižujú na 70.000 ton denne, čo je približne polovica bežného objemu. Gomeltransnefť Družba okrem toho uviedol, že Minsk plánuje realizovať údržbu ropovodu Družba na mesačnej báze.

Podľa Gomeltransnefti údržba tranzit neovplyvní. Šéf ruskej Transnefti Nikolaj Tokarev zároveň v stredu vylúčil zastavenie tranzitu ropy cez Bielorusko, dodal však, že ak by to bolo potrebné, spoločnosť tok ropy odkloní.