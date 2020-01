Britská inflácia klesla najnižšie od konca roku 2016

dnes 13:16 -

Inflácia vo Veľkej Británii v decembri oslabila na najnižšiu úroveň od konca roku 2016. Predpokladá sa, že tento vývoj pravdepodobne posilní očakávania, že Bank of England tento mesiac zníži svoje úrokové sadzby. Britský štatistický úrad v stredu informoval, že decembrová medziročná inflácia v krajine klesla na 1,3 percenta z úrovne 1,5 percenta, na ktorej bola v predošlom mesiaci. Finančné trhy pritom očakávali, že britská medziročná inflácia sa v decembri nezmení. Štatistický úrad uviedol, že infláciu nadol zatlačilo hlavne zlacnenie ubytovania a odevov.

Viacerí predstavitelia britskej centrálnej banky vrátane jej guvernéra Marka Carneya naznačili, že hlavná úroková sadzba by sa mohla z terajšej úrovne 0,75 percenta znížiť na nasledujúcom zasadaní Bank of England, ktoré bude 30. januára. Dôvodom je podľa nich slabý ekonomický rast pre neistotu súvisiacu s brexitom ale aj to, že inflácia je pod želanou úrovňou. Cieľom britskej centrálnej banky je inflácia vo výške dve percentá.