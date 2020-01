Rast cien ropy zasiahne bolestivejšie Európu než USA

Zdroj: theconversation

Zvýšené geopolitické napätie vyvolalo obavy z prehlbujúceho sa konfliktu na Blízkom východe, pričom účastníci trhu s energiou sa čoraz viac obávajú, že by konflikt mohol čoskoro narušiť regionálne dodávky ropy. Hormuzský prieliv sa nachádza medzi Iránom a Ománom. Je to úzka, ale strategicky dôležitá vodná cesta, ktorá spája producentov ropy na Blízkom východe s kľúčovými trhmi po celom svete. V roku 2018 bol priemerný denný tok ropy cez kanál 21 miliónov barelov denne. To zodpovedá asi 21 % celosvetovej spotreby. Ak by Iránci blokovali Hormuzský prieliv, cena ropy sa vyšvihne oveľa vyššie. Francisco Blanch, analytik komodít a derivátov v Bank of America, uviedol, že je presvedčený, že blokácia Hormuzského prielivu by pravdepodobne poslala futures ropy WTI na trojciferné číslo. Ako však uviedol, vyhliadky na takýto krok sú nepravdepodobné, „vzhľadom na obavy Iránu zo silnej vojenskej reakcie USA“. Skôr pôjde o nárast na úrovni o 20 až 40 dolárov.

„Akýkoľvek pokus Iránu zabrániť plavidlám prechádzať cez túto hranicu by viedla k eskalácii vojenského konfliktu v regióne. Je potrebné zdôrazniť, že toto riziko môže spôsobiť prerušenie dodávok inde na Blízkom východe, čosa premietne aj do cien ropy,“ uviedol Stephen Brennock, ropný analytik PVM Oil Associates.

Na počiatku súčasného vyostrenia konfliktu bola Solejmáního vražda. Veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v Bagdade. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. V Európe sa ale ku americko-iránskym vťahom diplomacia nestavia tak jednoznačne. Pri snahe pochopiť tieto veľmi odlišné prístupy voči Iránu na oboch stranách Atlantiku je často prehliadaný jeden podstatný faktor. A síce, že v USA a Európe sa rastúca cena ropy prejavuje rôznymi spôsobmi.







Najčastejšie sa vníma zvýšenie cien ropy ako zlá správu pre globálnu ekonomiku. Realita je však taká, že to nemusí byť nevyhnutne zlá správa pre Ameriku. Je možné, že pri pokračujúcom provokovaní Iránu, Američania sledujú jediný cieľ: zvyšovanie cien ropy ako stimul pre domácu ekonomiku.



Ceny ropy a súvisiace účinky sú často zložitejšie, ako je to na prvý pohľad zrejmé. Bežní ľudia sa najčastejšie zaoberajú tým, ako sa rastom cien ropy zmenia ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Toto je len jeden zo spôsobov, ako ceny ropy ovplyvňujú širšiu ekonomiku. Ak spotrebitelia musia minúť viac za pohonné hmoty a súvisiace dane, musia minúť inde menej. A to môže viesť k globálnemu spomaleniu.

Podobne ako ceny ropy ovplyvňujú ekonomický chod všetkých krajín, ovplyvňujú aj USA. Napriek tomu, ako sa ukázalo pri nedávnych udalostiach, keď americké kroky viedli ku geopolitickému napätiu a následne aj zvýšeniu cien ropy, prinieslo to výhody pre americkú ekonomiku. Príkladom za všetky je invázia amerických vojsk do Iraku v roku 2003 a obdobie, v ktorom sa cena ropy Brent sa do konca desaťročia takmer strojnásobila. To viedlo k vlne investícií do odvetvia ťažby bridlicovej ropy v USA. Nakoniec táto produkcia zodpovedá priblíženie dvom tretinám celkovej produkcie ropy v krajine.



Ťažkosti s bridlicovou ropou spočívajú v tom, že jej produkcia je nákladná. neoplatí sa ťažiť pri cene nižšej ako 46 USD za barel. Vrty produkujú väčšinu suroviny v prvom roku, čo znamená, že producenti musia neustále otvárať nové vrty. V dôsledku nižších cien za posledných niekoľko rokov požiadalo veľké množstvo spoločností, ktoré sa v USA venujú bridlici o bankrot. Podobne skončil aj celý rad služieb. A zatiaľ čo americká produkcia bridlicovej ropy naďalej pôsobivo rástla, najmä vďaka väčším producentom, v posledných mesiacoch sa rast výrazne spomalil.





Ak by sa teraz cena ropy vyvíjala smerom hore, mohlo by to znamenať, že produkcia bridlicovej ropy v USA sa opäť obnoví, lebo sa opäť oplatí. To tiež zvyšuje vyhliadky, že americké spoločnosti poskytujúce služby budú zarábať viac na miestnej úrovni, ale čo je najdôležitejšie, poteší to najmä zahraničné firmy na ťažbu ropy, pretože existuje dobre zavedená korelácia medzi cenou ich akcií a vyššími cenami ropy.

Počas šiestich z posledných ôsmich recesií v USA boli zaznamenané vysoké ceny ropy. Jedným z dôvodov, prečo to americkej ekonomike neprekážalo, je, že z dlhodobého hľadiska stabilné vyššie ceny podporovali vývoj energeticky účinnejších technológií v krajine.

Američania môžu tiež tvrdiť, že z vyšších cien ropy plynú dlhodobejšie ekonomické výhody, ktoré môžu pomôcť všetkým. Krajiny produkujúce ropu s prebytkom z ropných ziskov investujú do zahraničnej technológie a zahraničných aktív. Krajiny dovážajúce ropu zároveň inovujú s cieľom zmierniť účinky vyšších cien ropy na zníženie ziskov. Obe sú v konečnom dôsledku prospešné pre hospodársku dynamiku a rast.





Na druhej strane existujú výhody lacnejšej ropy, čo je obzvlášť dôležité pre európske krajiny. Na rozdiel od Ameriky, sú na rope závislé. Ukázalo sa, že nižšie ceny ropy hrajú v prospech vysoko energeticky náročných ekonomík Európy a očakáva sa, že pomôžu pri tvorbe pracovných miest. Napríklad počas poklesu cien ropy v rokoch 1986 a začiatkom 90-tych rokov 20-teho storočia, dokázali zvýšiť svoje príjmy energeticky náročné priemyselné odvetvia v Európe. Z nižších cien ropy profitujú aj firmy pôsobiace v oblasti spotrebiteľských výrobkov a európske letecké spoločnosti.

Dobrá ekonomická situácia dáva dôvody, aby sa Američania o vyššie ceny ropy nezaujímali. Ale prehlbovanie chaosu, ktorý sa začal tým, keď USA odstúpili od dohody o jadrovej energii s Iránom, pomôže ľahkým spôsobom dosiahnuť vyššie ceny ropy a zároveň splniť ďalšie strategické ciele.

Globálny tok ropy z Iránu a Iraku bude určovať aj Európa, Čína a Rusko. Bez ohľadu na výhody a nevýhody vyššej ceny ropy z ekonomického hľadiska, majú Európania jednoznačne viac dôvodov, aby im rast cien prekážal. Ak budú nové výmenné a platobné nástroje vyvinuté Európou na obchádzanie sankcií USA účinné a USA tento konflikt nevyhrotia, môže to ešte znamenať, že ceny ropy zostanú stabilné.