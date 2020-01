dnes 14:46 -

BRATISLAVA 7. januára -

Zasielame rozšírené stanovisko MF SR k štrajku autodopravcov.

„MF SR s autodopravcami opakovane rokovalo a dvere na ministerstve financií majú otvorené. Štátna tajomníčka MF SR Dana Meager, ktorá túto tému zastrešuje je pripravená sa so zástupcami autodopravcov stretnúť už zajtra, v stredu 8.januára 2020. Naďalej však platí, že požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50% by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 je však už schválený a akýkoľvek výpadok na strane príjmov by si vyžadoval opatrenie, ktoré by tieto chýbajúce peniaze v rozpočte nahradilo“.

Alexandra Gogová

Riaditeľka

Tlačový odbor

