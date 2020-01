Zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % by znamenalo výpadok z rozpočtu 35 miliónov eur

dnes 11:46 -

Zníženie dane z motorových vozidiel o 50 %, čo žiada Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) v rámci protestnej akcie, by podľa Ministerstva financií SR (MF) znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur. "Tento výpadok by však musel byť kompenzovaný zvýšením tejto dane pre ostatných motoristov, a to najmä pre osobné vozidlá do 3,5 tony. Celkový výnos daní a poplatkov na Slovensku je 2,3 % HDP, čo je rovnaká úroveň, ako priemer EÚ," informovalo v utorok ministerstvo financií s tým, že v tejto chvíli preto nad znížením dane neuvažuje. Rezort tak reagoval na protest, resp. výstražný štrajk UNAS proti podmienkam podnikania v cestnej doprave.

Dôvodom protestu autodopravcov, ktorý sa koná od utorka v podobe zhromaždenia v Bratislave a jazdy kamiónov na Orave, je podľa UNAS dlhodobo sa zvyšujúce zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenie Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o nehospodárnom výbere mýta. Posledné tri roky podľa Stanislava Skalu z UNAS žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia v cestnej doprave premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), ako aj ministerstvá dopravy a výstavby a financií, no bezvýsledne.

"Štrajk považujeme za krajné riešenie, pretože ďalej nevládzeme pôsobiť v drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Žijeme najhoršie v Európe! Od predstaviteľov štátu očakávame konštruktívne riešenia našich požiadaviek, a to 50 % zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta," vyhlásil pred začiatkom protestu Skala s tým, že chcú dôstojne žiť na Slovensku a nie utekať pred biedou do zahraničia.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) označilo protesty autodopravcov za neopodstatnené, nekonštruktívne a politicky podfarbené. "Ministerstvo s dopravcami pravidelne rokuje a informuje o plánovaných krokoch ohľadom novej výhodnejšej zmluvy na mýtny systém. Protesty majú politický podtext, nakoľko dopravcovia otvorili túto tému tri mesiace pred voľbami a dovtedy nemali ambíciu o mýtnom systéme diskutovať," uviedla v utorok pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Ministerstvo ich preto vyzýva, aby neznepríjemňovali život tisícom vodičov, ktorí dochádzajú do práce.

Rezort dopravy poznamenal, že vystupuje voči UNAS ako partner, ktorý sa snaží nájsť spoločné riešenie a spolupracuje s autodopravcami. "Naposledy v decembri prebehlo spoločné rokovanie aj za účasti ministra dopravy, na ktorom sa dohodlo, že UNAS doručí podklady o bezpečnosti ciest a NDS v priebehu januára spracuje pre ministerstvo dopravy podkladovú analýzu k rozhodnutiu o ďalšom monitorovaní ciest II. a III. triedy," priblížila Ducká. Vlani v decembri podľa nej rokovali so zástupcami dopravcov aj o znížení cestnej dane a iných otázkach. "Zmena zákona o dani z motorových vozidiel patrí plne pod rezort financií. Ministerstvo dopravy sa bude snažiť pozitívne vplývať na ostatné rezorty, do gescie ktorých diskutované požiadavky dopravcov patria," dodala hovorkyňa ministerstva dopravy.