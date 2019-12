Produktivita poľnohospodárskej práce na Slovensku klesla o viac ako 10 %

dnes 11:16 -

Index produktivity práce v poľnohospodárstve sa v Európskej únii (EÚ) v roku 2019 mierne zvýšil, a to o 2 %. Stalo sa tak po tom, ako vlani tento index mierne poklesol, no stále bol skoro o štvrtinu vyšší (23 %) ako v roku 2010. Slovensko si však v roku 2019 v indexe produktivity práce v poľnohospodárstve medziročne výrazne pohoršilo, a to až o - 10,6 %, čím sa zaradilo k najhorším krajinám EÚ. Vyplýva to z najnovších údajov o ekonomických účtoch pre poľnohospodárstvo, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

"Produktivitu práce v poľnohospodárskom priemysle možno merať ako príjem z činiteľov vyjadrený na ekvivalent pracovnej sily na plný úväzok. Je to miera čistej pridanej hodnoty ekvivalentu každého zamestnanca na plný úväzok v poľnohospodárskom priemysle a je meraná v reálnych hodnotách - očistená o infláciu a vyjadrená ako index ukazovateľa. Preto je vývoj tohto indexu ovplyvnený skutočným príjmom vytvoreným v poľnohospodárstve a/alebo zmenami v práci. Nemal by sa zamieňať s celkovým príjmom poľnohospodárskych domácností alebo príjmom osoby pracujúcej v poľnohospodárstve," upozornili európski štatistici.

Po poklese v roku 2018 zaznamenala väčšina členských štátov v roku 2019 zvýšenie tohto indexu poľnohospodárskeho príjmu. Najvyššiu mieru zvýšenia zaznamenalo Dánsko (+ 68 %), nasledované Estónskom (+ 38 %), Nemeckom (+ 32 %), Švédskom (+ 28 %) a Litvou (+ 27 %). Na druhej strane tri z veľkých krajín EÚ, ktoré prispievajú takmer polovicou príjmu z faktorov EÚ, zaznamenali pokles, a to Španielsko (- 10 %), Francúzsko (- 8 %) a Taliansko (- 3 %). Za Slovenskom, s medziročným poklesom o 10,6 %, boli na chvoste EÚ v tomto smere už len Malta (- 11,1 %) a Slovinsko s indexom - 12,5 %.