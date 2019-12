dnes 9:46 -

Najdlhšie bez opotrebovania vydrží dvadsaťeurová bankovka, v priemere asi dva roky aj šesť mesiacov. Najmenej vydrží päťdesiateurová bankovka, niečo vyše dva roky. V tesnom závese za ňou je päťeurovka. Podľa hovorcu Národnej banky Slovenska Petra Majera to však neplatí pre vyššie nominálne hodnoty 100, 200 či 500 eur. "Tie sa aktívne nepodieľajú na hotovostnom peňažnom obehu a slúžia skôr ako uchovávateľ hodnôt," konštatuje Majer. Preto sa na spracovanie do centrálnej banky nevracajú tak často.

Údaje sú za bankovky z druhej série Európa. Vydržia podľa Majera dlhšie ako tie z prvej série, pretože sú špeciálne lakované. Prvá séria sa opotrebovala výrazne skôr. Priemerná životnosť päťeurovej bankovky bola len 14,5 mesiaca a desaťeurovka vydržala ani nie 16 mesiacov. Náklady na tlač novej série sú podľa Majera teda výrazne nižšie.

Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvá bankovka zo série Európa, päťeurovka, bola do obehu uvedená 2. mája 2013 v Bratislave. Novú desaťeurovú bankovku zaviedli do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov v celej eurozóne 23. septembra 2014. Nasledovala bankovka v hodnote 20 eur 25. novembra 2015. Novú päťdesiateurovku zaviedli do behu 4. apríla 2017. Nové bankovky v hodnote 100 eur a 200 eur majú dátum vydania 28. mája 2019.

Súčasné eurobankovky v hodnote 500 eur, ktoré sú v obehu od januára 2002, plánuje Európska centrálna banka postupne stiahnuť. Dôvodom sú obavy niektorých inštitúcií, že by táto bankovka mohla uľahčovať nezákonnú činnosť.