Mestský sociálny podnik sa bude venovať stavebným prácam a výrobe paliet

dnes 17:16 -

Sociálny podnik mesta Svidník, ktorého založenie na poslednom rokovaní schválili mestskí poslanci, sa bude venovať drobným stavebným prácam, výrobe paliet na kúrenie a ďalším činnostiam. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová, radnica ním chce pomôcť ľuďom, ktorí si nemôžu nájsť prácu.

"Má relatívne široký predmet podnikania, od drobných stavebných prác, výroby paliet, opatrovateľskej služby, ošetrovania ľudí, prác v domácnosti a podobne. V predmete podnikania má približne 14 položiek. Bude to spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bude fungovať ako klasická, komerčná firma, čiže bude si musieť na seba zarobiť," povedala Ivančová.

Podnik musí byť zaregistrovaný ako sociálny podnik, so začatím jeho fungovania preto rátajú na jeseň budúceho roka. "Začali by sme s troma, štyrmi zamestnancami. Keď sa mu bude dariť, tak budeme môcť prijať ďalších zamestnancov. Finančný vklad bude pri založení spoločnosti 5000 eur. Bude potrebné nakúpiť technológiu, na ktorú sme dostali 25.000 eur z regionálneho príspevku," vysvetlila primátorka.

Cieľom sociálneho podniku nemá byť podľa jej slov priama konkurencia, preto si vybrali aj výrobu paliet, ktorej sa v meste nikto nevenuje. "Hlavne aj preto, lebo to má multiplikačný efekt. Vieme spotrebovať drevnú surovinu a papier, ktorý máme zo zberného dvora, a palety obratom predať sociálne slabším ľuďom, čiže vidíme v tom taký kruh," skonštatovala Ivančová.

Ako ďalej povedala, firmy v regióne majú problém obsadiť pozície vhodnými ľuďmi. "Miera nezamestnanosti 11 percent v okrese neodzrkadľuje kvalitu pracovnej sily, vzdelanostnú úroveň a profesijnú štruktúru. Vidíme to aj teraz, lebo v poslednom období sme vytvorili približne 60 pracovných miest. Ďalšie dve firmy prijímajú ľudí. Verím, že do konca roka budeme mať vytvorených viac ako 120 nových pracovných miest. Sami podnikatelia hlásia, že je problém s pracovnou silou. Riešenie by malo prísť trošku aj zo štátu, podporiť možno školstvo iným spôsobom. Urobiť duálne vzdelávanie viac efektívne, aby to nebol ťažkopádny proces," vysvetlila primátorka.

Sociálny podnik bude sídliť v budove, ktorá je vo vlastníctve mesta. Výhľadovo bude jeho činnosť uskutočňovaná vo viacerých prevádzkach.

"Čakáme na výzvu, národný projekt, ktorým by sme mohli vyfinancovať časť oprávnených výdavkov. Zatiaľ máme skoncipovaný návrh, ktorý minimalizoval prevádzkové náklady, čiže pôjdeme do mestských priestorov, kde sa vyžadujú minimálne vstupy do opráv a minimálne prevádzkové vstupné náklady. Tri - štyri mesiace musíme tejto spoločnosti poskytnúť kapitál, aby začala výrobu aj podnikanie. Presne to ešte vyčíslené nie je, čakáme na finančnú analýzu, takzvaný cash-flow, ktorý by mal byť hotový v januári," dodal prednosta Mestského úradu vo Svidníku Miroslav Novák.