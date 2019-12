Štát plánuje predávať frekvencie na 5G sieť za minimálne 15 miliónov eur

dnes 11:16 -

Telekomunikační operátori by za frekvencie pre sieť piatej generácie (5G) mali štátu zaplatiť minimálne 15 miliónov eur. Taká je totiž vyvolávacia cena v elektronickej aukcii, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) pre frekvenčné pásmo 700 MHz v návrhu výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní na prideľovanie frekvencií. Ako uvádza v návrhu, pri stanovení ceny vychádzal z vyvolávacích cien stanovených pre frekvenčné pásmo 800 MHz vo výberovom konaní na pridelenie frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz v roku 2013, pričom vyvolávaciu cenu upravil, aby zohľadnil náklady potrebné pre budovanie sietí 5G.

Termín elektronickej aukcie, ani lehota na predkladanie ponúk do kvalifikačnej fázy, zatiaľ nie sú stanovené. Ako pre agentúru SITA dodal hovorca regulačného úradu Roman Vavro, naštartovanie celého procesu výberových konaní bude závisieť aj od množstva pripomienok, ktoré v rámci konzultácií k návrhu výzvy dostanú. Očakáva sa však, že výzva na predkladanie ponúk by mohla byť oficiálne zverejnená v prvom štvrťroku budúceho roka. Predkladanie pripomienok k návrhu je možné do 5. februára 2020. Predmetom pripomienok je pritom aj samotná cena za frekvencie.

Úrad zároveň vyzval aj na predkladanie ponúk do elektronickej aukcie na frekvencie z frekvenčného pásma 900 MHz, kde je vyvolávacia cena navrhovaná na 840-tisíc eur a na frekvencie z pásma 1800 MHz, kde je vyvolávacia cena na úrovni 550-tisíc eur. Úspešní uchádzači pritom za pridelenie frekvencií zaplatia jednorazovou úhradou. Vyvolávacia cena je najnižším možným podaním, v aukcii sa môže výsledná úhrada navyšovať.

Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré budú využívané práve na spomínanú 5G sieť, bude môcť úspešný účastník výberového konania podľa návrhu výzvy začať používať od 1. júla 2020. Úrad v rozhodnutí o určení podmienok zároveň stanoví povinnosť platiť opakovanú úhradu za právo používať pridelené frekvencie podľa zákona o elektronických komunikáciách od 1. júla 2020. Úspešní uchádzači budú môcť pridelené frekvencie z pásma 700 MHz využívať do konca roka 2037. Pri frekvenciách z pásiem 900 MHz a 1800 MHz bude platnosť licencie do konca roka 2025.

Úspešný účastník výberového konania na frekvencie z pásme 700 MHz sa pritom bude musieť zaviazať vybudovať verejnú mobilnú sieť 5G. Zároveň musí začať používať pridelené frekvencie na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby najneskôr od dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o pridelení týchto frekvencií. Okrem toho je v podmienkach pokrytie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, paneurópskych železničných koridorov a vnútrozemských vodných ciest medzinárodného významu.

Zároveň sa úspešní uchádzači zaviažu do konca roku 2025 pokryť sieťou 5G minimálne 97 % územia každého krajského mesta Slovenska a zabezpečiť pokrytie 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest. Musia taktiež priebežne aktualizovať infraštruktúru a vybavenie jednotlivých častí siete 5G.