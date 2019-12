Zdroj: SITA

Foto: SITA/AP;TASR/Milan Kapusta

dnes 11:46 -

Podvody s odometrami stoja dodnes spotrebiteľov v Európskej únii ročne miliardy eur. Nekalé praktiky s počítadlom prejdenej vzdialenosti deformujú podľa vyjadrení Technickej služby kontroly originality trh s ojazdenými vozidlami a majú negatívny dopad na všetky subjekty v automobilovom priemysle. "Doterajšia prax ukázala, že najúčinnejší spôsob eliminácie podvodov je zaznamenávanie informácií do národného, respektíve štátneho registra," skonštatoval Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.

Po vzore Belgicka zaviedlo podobný systém aj Slovensko. Údaje o stave najazdených kilometrov sú už vyše rok a pol zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Informácie sa zaznamenávajú najmä z dôvodu zníženia neoprávnených manipulácií so zobrazovanou hodnotou počítadla prejdenej vzdialenosti. Od 20. mája minulého roka do neho prispievajú štátne aj privátne subjekty z automobilovej sféry. Dodnes zasiela údaje takmer 1 300 subjektov.

Viac ako jeden a pol ročné zaznamenávanie údajov do registra pritom podľa Strelca dosahuje úspech. "Pri dovozoch vozidiel z Holandska sa doteraz znížil počet manipulácií z necelých 43 % na 0,83 %. Uvedená štatistika jednoznačne potvrdzuje účinnosť štátom prijatého systému. Pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov doteraz odhalili 2 569 vozidiel s upravenou poslednou hodnotou najazdených kilometrov. Vo viac ako 10 500 prípadoch bola pozmeňovaná hodnota odometra v rámci celkovej histórie najazdených kilometrov," uviedol Strelec.





Koncom tohto roka sa pritom končí prechodné obdobie na registrovanie a začatie odosielania informácií do registra pre výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel, ako aj pre autoservisy. „Uvedené subjekty sú povinné od 1.januára 2020 zasielať do registra informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike. Okrem údajov o servisnej činnosti aj staršie informácie, pre zaznamenanie transparentnej histórie vozidla," priblížil Strelec.

Historické údaje, ktorými väčšina prispievateľov disponuje, pomáhajú odhaliť neoprávnenú manipuláciu s najazdenými kilometrami. Od nového roka sa povinnosť prispievať údajmi do registra rozširuje aj o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s vozidlom a zaznamenávajú údaje z odometra. Konkrétne ide o o subjekty vykonávajúce dražby vozidiel, nastavovanie tachografov a požičovne vozidiel. Transparentné zaznamenanie údajov z odometra pri viacerých životných situáciách počas prevádzky vozidla pomôže totiž podľa Strelca eliminovať neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra.