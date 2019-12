On-line hazard opäť naplnil vrecká najlepšie platenej šéfke v Británii

Zdroj: CNBC

Foto:YT/SecretsSelfmadeBillionaires

dnes 9:36 -

Do konca marca 2019 získala takmer 277 miliónov GBP, ako to vyplýva z údajov spoločnosti zverejnených v utorok. Suma sa zvýšila z 220 miliónov GBP, ktoré zarobila minulý rok. Coatesová si vzala aj polovicu z celkových dividend spoločnosti, 92,5 milióna GBP, z jej 50 % podielu vo firme. Celkovo to vychádza na 323 miliónov GBP, čo predstavuje 1,3 milióna GBP za jediný pracovný deň v roku. Ide o rekordnú výplatu pre riaditeľa vo Veľkej Británii. Jej základný plat bol viac ako 9 000-krát vyšší ako priemerná mzda v Spojenom kráľovstve na úrovni 29 400 libier ročne.

Forbes odhaduje Coatesovej čisté imanie na 12,2 miliardy dolárov, pričom jej na svojom zozname Billionaires 2019 priradil 244. miesto. Bet365 tiež vlastní britské futbalové mužstvo Stoke City.

Spoločnosť darovala tento rok charitám prostredníctvom nadácie Denise Coatesovej 85 miliónov libier, vlani to bolo 75 miliónov.



Coatesová (52 rokov), má titul z odborue ekonometria z University of Sheffield. Pôvodne sa pripravovala na pozíciu účtovníčky, pracovala v stávkových obchodoch svojho otca. V roku 2000 si všimla rastúcu popularitu on-line hazardných hier a založila Bet365 z budovy na parkovisku v blízkosti jedného z obchodov svojho otca. Jej otec je tiež spoluzakladateľom firmy, zatiaľ čo jej brat John Coates je ďalším generálnym riaditeľom. Podľa rozhovoru pre The Guardian v roku 2012, Coatesová pôvodne nedokázala získať rizikový kapitál a namiesto toho si požičala peniaze od svojej rodiny a britskej banky Royal Bank of Scotland. Ako povedala, ona a jej rodina vsadili „všetko“ pri založení spoločnosti a uviedla, že to bolo krajné gamblerstvo.