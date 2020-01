8 najčastejších pascí investovania a ako sa im úspešne vyhnúť

Zdroj: thefinancialbodyguard

Viem, že som múdrejší ako všetci tí ostatní blázni

Veríme svojim schopnostiam. Keď sa 600 profesionálnych manažérov fondov opýtali, či si veria (štúdia Montier 2010), takmer tri štvrtiny uviedli, že sú lepší ako priemer. Rovnako aj 80 % z nás verí, že sme lepší ako priemerní šoféri. Niekoľko štúdií ukázalo, že nadmerná dôvera vedie investorov k nadhodnocovaniu svojich znalostí, podceňovaniu súvisiacich rizík a k zvýšeniu pocitu, že dokážu mať udalosti pod kontrolou.

Stratégia zmiernenia: chce to trochu pokory, veľa veľmi bystrých ľudí sa na trhoch popálilo.



Ukazuje sa tu zreteľný vzorec

Dobrým príkladom takéhoto správania sa sú hráčske stoly v Las Vegas. Racionálny hráč vie, že pravdepodobnosť, že nejaké číslo padne v rulete, má rovnaké šance ako akékoľvek iné číslo. Poradie troch alebo štyroch „červených deviatok“ v rade alebo iné podobné vzory však môžu pri stole spôsobiť dosť rozruchu. Pri investovaní si často mýlime náhodný šum s tým, čo sa javí ako nie náhodný vzorec.

Stratégia zmiernenia: ak vidíte jasnú štruktúru v krátkodobejších údajoch, pravdepodobne to nemá zmysel a platí to aj o údajoch výkonnosti fondu.

Problémy s pravdepodobnosťou (a všeobecne matematikou)

Zdá sa, že celkom často zápasíme s kalkuláciou a výsledkami. Napríklad ak je veľa ľudí ochotných zaplatiť za niečo viac, zvyšuje to pravdepodobnosť konkrétneho výsledku napríklad z 95 % na 99 % ale nie z 45 % na 49 %. Vyhýbame sa aj tej najjednoduchšej matematike, ako napríklad, že celkové investičné náklady vo výške 2 % (v investičnom svete nič nezvyčajné) redukujú 40 % očakávaného nárastu investícií do akcií, ktoré by prinášali návratnosť okolo 5 % nad infláciu z dlhodobého hľadiska. Aj keď sa to nezdá spravodlivé, veľa investorov s tým veľa nerobí, ba dokonca ani nevie.

Stratégia zmiernenia: neignorujte matematiku, venujte trocha času uprataniu čísel a ak to nedokážete, obráťte sa na niekoho, kto vám potrebné veci spočíta aby boli sumy a percentá zodpovedajúce.



IIúzia spätného pohľadu

Pri spätnom pohľade si často úprimne myslíme, že sme mohli predvídať, čo sa stalo. Napríklad, že sme mohli vidieť, že sa blíži pokles trhov. Nobelovec Robert Shiller sa problematike venoval vo svojej práci z roku 1989. Pred krachom japonskej burzy si 14 % opýtaných myslelo, že trh bol nadhodnotený, ale až 32 % z nich to vyhlásilo, keď už udalosti prebehli. Klam v pohľade kombinovaný s nadmernou dôverou a náchylnosťou k predvídaniu trendov, ktoré neexistujú, je receptom na likvidáciu bohatstva.

Stratégia zmiernenia: neverte, že máte schopnosti predvídať.







Vyhodím kotvu

Ľudská myseľ naozaj rada používa „kotvy“ pri formovaní názorov, čo v mnohých prípadoch vedie k mimoriadne nepresným odhadom výsledkov. Napríklad experimenty dvoch najuznávanejších behaviorálnych ekonómov, Amosa Tverského a Daniela Kahnemana, používali koleso šťastia s číslami 1 až 100. Skôr, ako položili svojim subjektom niekoľko zložitých otázok, napríklad koľko afrických národov je v OSN (54), roztočili koleso. Potom položili otázku, a spýtali sa, či je to viac ako číslo, ktoré padlo. Keď sa koleso zastavilo na čísle 10, stredný odhad bol 25. Keď sa zastavilo na 65, stredný odhad bol 45.

Stratégia zmiernenia: nebuďte závislí od konkrétnych čísel, ako je úroveň bežne kótovaného indexu trhu cenných papierov uvádzaného v správach, s najväčšou pravdepodobnosťou máte inak zostavené portfólio a vaše výnosy sa preto budú líšiť.

Toto dôverne poznám

Ľudia majú tendenciu vytvárať spontánne zovšeobecnenia konkrétnej situácie založené na tom, ako sú ovplyvňovaní nedávnymi udalosťami, spravodajstvom v tlači, či vlastnými skúsenosťami. Napríklad väčšina Američanov verí, že v USA je viac vrážd než samovrážd, hoci to tak nie je. Informácia o vražde je denne vo vysielaní spravodajských staníc káblovej televízie, zatiaľ čo samovraždy sa spomínajú len zriedkakedy.

Stratégia zmiernenia: nedovoľte, aby vás ovplyvnili okamžité a známe udalosti, hľadajte širšiu perspektívu.

Tak toto je dobrý príbeh

Nikto neskočí tak po dobrom príbehu ako investor s hotovosťou vo vrecku. A len málokto je lepším rozprávačov týchto príbehov ako sú správcovia fondov, predajcovia produktov a investičná tlač. Hrozí nebezpečenstvo, že rozprávanie hodnoverne znejúceho scenára s prípadnými udalosťami (kombinujúcim pravdepodobnosti) má tendenciu zvyšovať pravdepodobnosť výsledku deja, ktorý sa odohráva v našich mysliach, na oveľa vyššiu úroveň ako tomu v skutočnosti bude. Shakespeare tento sklon premietol do ústrednej témy Othella, ktorý dospeje k presvedčeniu, že jeho nevesta Desdemona mu bola neverná a vo svojom hneve ju zabije. Podobné príbehy obklopujú dôvody na investovanie do zlata, komodít, chovu pštrosov, futbalových klubov, dovolenkových nehnuteľností pri mori, vína atď.

Stratégia zmiernenia: buďte zdravo skeptickí pri všetkom, čo počujete alebo čítate z oblasti investovania.







Obsedantné monitorovanie portfólia

Pre mnohých investorov je ťažké vidieť les kvôli stromom. Zameriavajú sa najmä na účinky nedávnych trhových udalostí na ich bohatstvo, čo ovplyvňuje ich schopnosť robiť dobré rozhodnutia pre dlhodobý úspech pri uspokojovaní svojich potrieb. Príchod on-line účtov a softvéru na sledovanie investícií to výrazne zhoršil. Príliš veľa investorov sa na svoje investície pozerá veľmi často, keď trhy rastú tak sa nadmieru tešia, a sú až priveľmi sklamaní, keď klesajú. V ktorýkoľvek jednotlivý deň je pravdepodobnosť straty z majetkových investícií okolo 50 %. Dokonca raz ročne je asi 30 – 40 % šanca, že ​​uvidíte stratu.

Stratégia zmiernenia: čím dlhšie je obdobie medzi jednotlivými nahliadnutiami, tým lepšie! Pozrite sa na zmenu celkovej hodnoty vášho portfólia medzi jednotlivými obdobiami a opýtajte sa sami seba, či ste na dobrej ceste dosiahnuť svoj cieľ. Nerobte si starosti s krátkodobými zmenami a určite sa nezamerajte na to, aký výkon dosiahla jedna konkrétna časť vášho portfólia v krátkodobom alebo strednodobom časovom horizonte. Dva kroky vpred, jeden krok späť...

Investície pomocou premyslených, dôkazmi podložených a systematických investičných procesov, pomáhajú znižovať emocionálne tlaky. Cieľom je poskytnúť najvyššiu pravdepodobnosť úspešného výsledku investície. To je investičný proces. Nezaručuje, že výsledok bude vždy priaznivý a vzhľadom na neistotu trhov to ani zaručiť nemôže. Pomáha nám robiť silné a racionálne rozhodnutia a vyhnúť sa hlúpym chybám, ktoré sa ukázali byť tak nákladné a tak časté. Aj zlý alebo nedostatočný proces bude mať lepší výsledok, než investícia postavená na zlom úsudku.