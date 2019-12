Nezamestnanosť vo Veľkej Británii je najnižšia od roku 1975

dnes 12:31 -

Nezamestnanosť vo Veľkej Británii počas troch mesiacov do konca októbra klesla najnižšie od januára 1975. Počet ľudí bez práce sa znížil o 13 tis. na 1,281 mil. Počet osôb zapojených do trhu práce sa zvýšil o 24 tis. na 32,8 mil. Miera zamestnanosti v krajine tak dosiahla historický rekord 76,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v utorok britský štatistický úrad (ONS).

Mzdy bez započítania bonusov mierne spomalili rast na 3,5 % z úrovne 3,6 % evidovanej počas júla až septembra. To podľa ONS súvisí s mimoriadne vysokými prémiami, ktoré boli vyplatené časti zamestnancov v októbri 2018. Bonusy vyplácané v desiatom mesiaci tohto roka sa naopak pohybovali v zvyčajných, predchádzajúcich úrovniach. Naďalej sa znižovala dostupnosť voľných pracovných miest. Úbytok v októbri pokračoval desiaty mesiac po sebe a ich počet prvýkrát po vyše dvoch rokoch klesol pod hranicu 800 tis.