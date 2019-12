Prechodné obdobie po Brexite sa predlžovať nebude, libra padá

Zdroj: CNBC

Podľa medializovaných informácií sa premiér Boris Johnson pridá k návrhu zákona o Brexite, ktorý by výslovne vylúčil akékoľvek predĺženie prechodného obdobia po decembri 2020. Spojené kráľovstvo má opustiť EÚ do 31. januára 2020. Britská mena reagovala poklesom na 1,3236 dolárov, čo je o 0,7 % menej ako v pondelok. V skorých ranných hodinách v utorok libra oslabila voči doláru takmer 0,4 % na 1,3282 dolárov. Slabšia libra posilnila britské akcie z indexu FTSE 100.

Prechodné obdobie je vnímané ako čas na prispôsobenie pre obe strany po Brexite. Je dôležité pre rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o obchodnej dohode. Počas prechodného obdobia sa v Britániia naďalej uplatňujú právne predpisy EÚ, ako by šlo o členský štát, ale krajina by už nebola zastúpená v rozhodovacích orgánoch EÚ. V súčasnosti sa dá prechodné obdobie predĺžiť až na dva roky, ak sa na tom obe strany dohodnú. Správy britských médií tvrdia, že Johnsonova vláda sa pokúsi zakázať predĺženie prechodného obdobia v snahe urýchliť obchodnú dohodu s EÚ do konca roku 2020. Obchodná dohoda by sa však musela uzavrieť v tomto krátkom časovom rámci. Pokles libry je spôsobený obavami, že šance Spojeného kráľovstva opustiť EÚ bez obchodnej dohody sa zvýšili.

Konzervatívna strana Borisa Johnsona vyhrala v minulotýždňových voľbách s výrazným náskokom a získala v parlamente väčšinu, 80 kresiel. Súčasný krok sa považuje za spôsob, ako vláda chce ukázať voličom, ktorí podporovali Konzervatívnu stranu, pričom mnohí prvýkrát opustili opozičnú labouristickú stranu, že je odhodlaná Spojené kráľovstvo vyviesť z únie. Od referenda v júni 2016 sú mnohí britskí voliči frustrovaní z politickej patovej situácie a konzervatívci vo voľbách možno uspeli aj z dôvodu, že si zvolili slogan „dokončime Brexit“.

Posledný krok vlády vzniesol kritiku v radoch opozície. Labourista Kier Starmer uviedol, že predstavuje „bezohľadné a nezodpovedné správanie, ktoré sme od vlády Borisa Johnsona očakávali“. Konzervatívny minister Michael Gove však v utorok uviedol, že vláda sa zaviazala zabezpečiť obchodnú dohodu s EÚ do konca roku 2020, informovala agentúra Reuters.