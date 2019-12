Takmer polovica slovenských firiem exportuje do zahraničia, najviac do Poľska

dnes 10:31 -

Takmer polovica slovenských firiem exportuje svoje produkty do zahraničia (49 %), naďalej ale prevláda počet firiem, ktoré svoje výrobky predávajú iba na domácom trhu (51 %). Vyplýva to z analýzy slovenského poľnohospodárstva, ktorú spracovala spoločnosť CEEC Research (CEEC) v spolupráci so spoločnosťou Veletrhy Brno, a.s.

Dve tretiny spoločností sa zhodujú, že nemajú dostatok informácií o aktivitách štátu súvisiacich s podporou exportu (63 percent), iba štvrtina cíti, že má týchto informácií dostatok (26 percent) a desatina túto situáciu nevie posúdiť (11 percent), uvádza sa v tlačovej správe, ktorú zverejnila spoločnosť CEEC v pondelok.

„Je dôležité, aby vláda poskytovala poľnohospodárom dostatok informácií o svojich aktivitách v tomto ohľade. Bez týchto informácií sa poľnohospodári horšie pripravujú na budúce zmeny a nemajú dostatok podkladov, na základe ktorých môžu učiniť svoje rozhodnutia súvisiace s exportom,“ uviedol Michal Vacek, riaditeľ pre slovenský trh v spoločnosti CEEC Research.

Najviac svojich produktov vyvážajú opýtané spoločnosti do Poľska (57 percent). Potom do Maďarska (41 percent), Českej republiky (39 percent), Rakúska (37 percent) a Talianska (27 percent). Do iných štátov potom vyváža viac ako polovica (53 percent), ide napríklad o Anglicko, Izrael, Dánsko alebo Francúzsko. Deväť z opýtaných spoločností, ktoré svoje výrobky v súčasnej chvíli neexportujú, je názoru, že sú ich výrobky konkurencieschopné na zahraničných trhoch (88 percent), iba desatina tento názor nezdieľa (12 percent).

Z pohľadu potenciálneho exportu firmy uviedli, že najviac atraktívna je pre nich Česká republika (55 percent) spolu s Poľskom (43 percent). Ďalej je to Maďarsko (39 percent), Rakúsko (35 percent) a Taliansko (22 percent). Najmenej atraktívny je pre opýtaných export na Ukrajinu (16 percent).