AKTUALIZÁCIA - CENY: Inflácia sa v novembri zrýchlila na 3 %

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Inflácia sa na Slovensku zrýchľuje. V novembri spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 3 %, čo bol najrýchlejší rast za posledné roky. V októbri inflácia predstavovala 2,7 %. V priemere od januára do novembra tak ceny v obchodoch na Slovensku medziročne stúpli o 2,7 %. V medzimesačnom porovnaní v novembri oproti októbru sa ceny zvýšili o 0,2 %, kým v októbri oproti septembru naopak mierne klesli o 0,1 %.

Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ), na medziročnej báze vzrástli najmä ceny za potraviny a nealkoholické nápoje o 5,3 % a vzdelávanie o 4,5 %. Zdraželo aj bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 3,7 %, rozličné tovary a služby o 3,5 %, alkoholické nápoje a tabak o 3 %, rekreácia a kultúra o 2,3 %, pošty a spoje a nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 1,8 % a reštaurácie a hotely o 1,6 %. Vyššie boli aj ceny v zdravotníctve o 1 %, ceny dopravy stúpli o 0,8 % a odevy a obuv zdraželi o 0,4 %.

Medzimesačne v novembri oproti októbru vzrástli ceny za rekreáciu a kultúru o 0,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržba domácnosti a dopravy zhodne o 0,4 %. Odevy a obuv, reštaurácie a hotely zdraželi zhodne o 0,2 %, alkoholické nápoje a tabak, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zhodne o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 0,1 %. Na októbrovej úrovni zostali ceny za potraviny a nealkoholické nápoje, ceny pošty a spojov, za vzdelávanie a ceny rozličných tovarov a služieb.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v novembri dosiahla 2,7 %, pričom v októbri to bolo 2,4 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v novembri 1,9 %, v októbri bola na úrovni 1,7 %.

K zrýchleniu inflácie meranej národným indexom spotrebiteľských cien tak podľa analytikov menového úseku Národnej banky Slovenska (NBS) v novembri prispeli najmä ceny potravín a bázický efekt v cenách pohonných látok. „Medziročný rast cien potravín atakujúci v novembri takmer 6 % je výsledkom pôsobenia externých aj domácich faktorov. V cenách potravín sa zosilnil vplyv ponukového šoku na trhu s mäsom. Náklady práce kontinuálne tlačia na rast cien výrobkov z múky,“ uvádza sa v komentári menového úseku.

Ako dodáva analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, inflácia by sa aj v decembri mala pohybovať blízko úrovne 3 %. Medziročnú infláciu by mal totiž aj v závere roka podporiť silný bázický efektu pri cenách pohonných hmôt, keďže ropa v závere minulého roka výrazne zlacnela. „Dynamický rast cien by si mohli uchovať aj ceny potravín, avšak svoj vrchol by už mohli mať za sebou,“ tvrdí analytik.

Pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu by sa podľa neho mal postupne stabilizovať aj tlak z dopytovej inflácie a v budúcom roku by mohol začať postupne zmierňovať. „Nižšie dopytové tlaky by tak mali infláciu začať pozvoľne tlačiť naspäť k úrovni 2 %, ktorú však inflácia v budúcom roku pravdepodobne zatiaľ ešte neprelomí, aj v dôsledku zvýšenia regulovaných cien energií od januára,“ dodal Koršňák.