Každý šiesty Slovák si myslí, že ženy nemajú v IT čo robiť

Takmer 80 % obyvateľov Slovenska si myslí, že je potrebné zvyšovať zastúpenie žien v sektore informačných technológií. Každý šiesty Slovák ale, že ženy nemajú v IT čo robiť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO pre spoločnosť Ditec. „Piati zo šiestich (81,6 %) Slovákov si myslia, že ženy v IT sú dobrý nápad. S tvrdením, že ženy nemajú v IT čo robiť, sa stotožňuje len každý šiesty (16,8 %) obyvateľ Slovenska,“ uviedol výkonný riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích. Nesúhlas so ženami v IT sa pritom zvyšuje s rastúcim vekom a nižším dosiahnutým vzdelaním. Najmenej naklonení tejto myšlienke sú v Trenčianskom kraji.

„Z vlastných skúseností aj zo skúseností mnohých kolegýň v sektore musím povedať, že predsudky stále pretrvávajú. Výsledky prieskumu a výrazná podpora respondentov pre ženy v IT nás v tomto smere príjemne prekvapili,“ komentovala výsledky obchodná riaditeľka Ditec Anna Záhorčáková.

Prieskum však ukázal aj rozdiely vo vnímaní sveta medzi jednotlivými pohlaviami. S výrokom, že „muži sú kvôli svojim intelektovým a osobnostným charakteristikám vhodnejší na prácu v IT“ súhlasil v priemere jeden zo štyroch opýtaných mužov, ale skoro tretina žien. „Tento nepomer ukazuje, že ženám často chýba sebadôvera. Stretla som sa s tým viackrát, napríklad na pracovných pohovoroch. Mužskí kandidáti často nedostatok znalostí a skúseností prekryjú sebaprezentáciou. Ženy sú aj v prípade dobrých znalostí na seba oveľa prísnejšie, často akoby sa báli predať,“ vysvetľuje Záhorčáková.