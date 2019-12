Slovensko odmieta súčasnú podobu dlhodobého rozpočtu EÚ

dnes 17:01 -

Súčasný stav rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027 nepredstavuje "štartovaciu čiaru", ktorá by mala znamenať finalizáciu týchto rokovaní. Uviedol v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička počas rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Slovenský diplomat pripomenul, že tvorba dlhodobého rozpočtu EÚ bola jednou z hlavných debát utorňajšej Rady ministrov. Skonštatoval však, že súčasný stav rokovaní na túto tému, ktoré má pod palcom fínske predsedníctvo v Rade EÚ, je pre Slovensko neprijateľný a potvrdil, že tohotýždňový summit EÚ (12. - 13. 12.) určite nerozhodne o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR).

Podľa Ružičku v návrhu predloženom fínskym predsedníctvom sú prvky, s ktorými SR nemôže súhlasiť a bude na tieto "kľúčové body" poukazovať.

"Dôležité pre nás je zachovanie prostriedkov na kohéziu, spoločnú poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka. Takisto, keď hovoríme o nejakých škrtoch alebo znížení prostriedkov na rozpočtové kapitoly, mali by byť tieto škrty a úspory rozdelené rovnomerne," dodal Ružička. Spresnil, že nemôže byť v jednej rozpočtovej kapitole 7-percentná úspora a v druhej až 30-percentná úspora.

Podľa jeho slov SR zastáva pozíciu, že aj kohézna aj poľnohospodárska politika sú súčasťou modernizácie Európy a v konečnom dôsledku prospievajú nielen krajinám, ktoré využívajú prostriedky z týchto fondov, ale aj krajinám, ktoré sú označované ako čistí prispievatelia do eurorozpočtu.

"Pre nás je dôležité, aby bol dostatok financií na ambiciózne ciele. Lebo nemôžeme si dávať za cieľ uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a ďalšie ciele v ochrane životného prostredia, boja proti terorizmu či pre riešenie migrácie a znížiť rozpočet tak, že nebude ani na zaplátanie dier, ktoré treba riešiť teraz," opísal situáciu štátny tajomník.

Hlavy vlád a štátov by preto na nadchádzajúcom summite mali skutočne potvrdiť, že to, čo je dnes na pracovnom stole, nie je "štartovacia čiara". Nový impulz sa očakáva aj od šéfky novej Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a podľa očakávaní by sa už vo februári mal konať mimoriadny summit EÚ venovaný podobe budúceho sedemročného rozpočtu Únie. Aj keď sa neoficiálne v bruselských kuloároch hovorí, že viacročný finančný rámec treba doriešiť najneskôr do konca nadchádzajúceho chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ, čo by znamenalo prijať konečné rozhodnutia až na summite EÚ v júni 2020.