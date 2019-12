Mexiko nesúhlasí, aby USA kontrolovali dodržiavanie pracovných zákonov v jeho závodoch

dnes 12:16 -

Mexická vláda odmieta návrh amerických poslancov za Demokratickú stranu, ktorý predpokladá, že americkým inšpektorom by sa umožnila kontrola dodržiavania pracovných zákonov v mexických priemyselných závodoch. Povedal to mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, hoci jeho krajina chce, aby Kongres USA schválil novú dohodu o voľnom obchode v Severnej Amerike predtým, ako by budúcoročné americké voľby mohli skomplikovať situáciu.

Americkí demokratickí zákonodarcovia majú obavy, že stav, keď mexické odbory sú nedostatočne reprezentatívne, vedie k nízkym mzdám v krajine a k presunu pracovných miest z USA. Mexický prezident López Obrador však uviedol, že jeho krajina schválila reformy, ktoré vyžadujú slobodné a čestné voľby odborových zástupcov, a odsúhlasila aj rozpočet, aby sa to monitorovalo.