Deficit USA v obchode s tovarom podľa odhadu v októbri nečakane klesol

Deficit USA v obchode s tovarom podľa predbežných údajov v októbri prekvapujúco klesol o takmer 6 %, na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov. Napriek tomu za celý rok 2019 zrejme Spojené štáty vykážu najväčší obchodný schodok za 11 rokov.

Podľa prvého odhadu vlády sa deficit USA v obchode s tovarom v októbri znížil na 66,5 miliardy USD (60,41 miliardy eur) z revidovaných 70,5 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa zvýši na 71,8 miliardy USD.

Predbežné údaje tiež odhalili nárast veľkoobchodných skladových zásob o 0,2 % a maloobchodných o 0,3 %.

Hodnota tovaru dovážaného do USA sa v októbri znížila o 5 miliárd USD na 201,8 miliardy USD. Podľa ekonómov to možno odráža zníženie cien pred potenciálnym zavedením nových ciel na čínsky import do USA. Americké spoločnosti sa ponáhľajú s nákupmi a snažia sa doviezť čínsky tovar skôr, ako clá vstúpia do platnosti 15. decembra.

A zároveň vývoz amerického tovaru v októbri klesol o 900 miliónov USD na 135,3 miliardy USD.

Väčšina zahraničného obchodu USA sa týka tovaru, ako sú autá, lietadlá, ropa, chemikálie, elektronika, odevy a podobne.

Úplné októbrové výsledky obchodnej bilancie USA budú uverejnené na budúci týždeň a budú zahŕňať aj služby. USA majú už roky prebytok v službách, ako sú bankovníctvo, cestovný ruch a zábava. Medzimesačné zmeny v obchode so službami však veľmi neovplyvňujú celkovú zahranično-obchodnú bilanciu USA.

V septembri zaznamenali USA celkový obchodný deficit vo výške 52,5 miliardy USD.

USA vykazujú už dlhé roky veľké obchodné deficity a na tom sa aj napriek snahám o ich zníženie v skutočnosti takmer nič nemení. A hoci clá spôsobili pokles čínskeho dovozu, dovoz z iných krajín sa zvýšil.

Vyššie obchodné deficity pritom odkrajujú z hrubého domáceho produktu USA a rastúce zásoby ho zase zvyšujú.