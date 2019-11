Odborníci varujú, že spor medzi USA a Čínou môže prerásť do technologickej vojny

dnes 10:31 -

Obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou sa vyvíja smerom k "technologickej vojne" s potenciálne nebezpečnými dôsledkami. Varovali o tom tento týždeň lídri významných technologických spoločností na oboch stranách Pacifiku, ako sú Alphabet a Tencent.

USA a Čína sa zmietajú v procese, ktorý narúša globálne dodávateľské reťazce, výmeny personálu a brzdí inovácie, uviedol Martin Lau, prezident spoločnosti Tencent Holdings, jednej z najväčších technologických firiem v Číne, ktorá vlastní aplikáciu WeChat na posielanie správ.

Proces rušenia väzieb medzi Čínou a USA je nebezpečný na mnohých úrovniach, skonštatoval Eric Schmidt, bývalý predseda predstavenstva spoločnosti Alphabet na fóre Bloomberg New Economy v Pekingu. Tento proces má ďalekosiahle účinky vrátane zníženia počtu čínskych študentov v USA, od ktorých sú USA "kriticky závislé", poznamenal Schmidt.

Technologické oddeľovanie východu a západu sa začalo pred niekoľkými mesiacmi, keď Washington výrazne obmedzil predaj amerických komponentov a softvéru čínskemu technologickému gigantu Huawei. Kritici tohto kroku sa obávajú, že rozširujúca sa technologická priepasť by nakoniec mohla viesť k vážnejším treniciam medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

"Ide o komplexnú geopolitickú konfrontáciu," uviedla Diana Choylevová, hlavná ekonómka poradenskej spoločnosti Enodo Economics, a pripomenula, že v minulosti pri podobných konfrontáciách superveľmocí nebola v hre technológia, ktorá by tak ovplyvňovala fungovanie ekonomických štruktúr, ako je to dnes napríklad v prípade novej 5G siete.

Aj spoluzakladateľ spoločnosti Yahoo Jerry Yang varoval pred "nechcenými dôsledkami" sporu Číny a USA v podobe "ústupu" od spolupráce, ktorá charakterizovala ich vzájomné vzťahy v uplynulých troch desaťročiach. Podľa neho to má negatívny vplyv na inovácie. A varoval pred nebezpečenstvom návratu do "temných čias", ak sa nebude pokračovať v štandardizácii, teda normovaní technológií a, naopak, dôjde k ich rozdrobeniu.

Jang Jüan-čching, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Lenovo, sa však domnieva že myšlienka technologického oddelenia USA a Číny je nereálna, keďže rozličné technologické normy by spotrebiteľom spôsobili veľké nepohodlie, napríklad po príchode do inej krajiny by zakaždým museli zmeniť mobil.

Žiadna krajina nemôže sama vybudovať potrebnú infraštruktúru pre hospodárstvo, ktoré závisí od údajov, uviedol Gary Dickerson, prezident a generálny riaditeľ amerického výrobcu polovodičov Applied Materials. "Najrýchlejšie budú rásť tie spoločnosti a krajiny, ktoré najlepšie spolupracujú," dodal.