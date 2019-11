Miera nezamestnanosti na Slovensku v októbri klesla späť pod 5 percent

dnes 14:31 -

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu októbra tohto roka oproti septembru klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 4,94 %. Nezamestnanosť sa tak znížila po tom, ako v septembri vzrástla na 5,04 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,29 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Úrady práce evidovali na konci októbra 136 192 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní so septembrom ide o pokles o 2 701 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 7 147 osôb.

"Napriek tomu, že ekonomické indikátory ukazujú spomalenie hospodárskeho rastu, trh práce na to nijako nereagoval," povedal na tlačovej besede štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš. Trh práce na Slovensku podľa neho nie je presýtený, keďže dopyt po práci prevyšuje ponuku. Ako dodal, v najbližšom období neočakáva negatívny vývoj miery nezamestnanosti.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,04 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,07 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,31 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci októbra tohto roka 166 302 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 1 938 osôb, v porovnaní s októbrom vlaňajška je to menej o 7 869 ľudí.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.