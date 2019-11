Dlhová bomba: Prečo sa ďalšej kríze dá len veľmi ťažko vyhnúť

Zdroj: theconversation

Moody's hodnotí úverovú bonitu 142 krajín, ktorých dlh predstavuje asi 62,2 bilióna USD. Za problém považuje politické prostredie v rôznych krajinách, ale aj na medzinárodnej úrovni. To je podľa nej hlavný dôvod spomalenia, či stagnácie rastu globálneho HDP, čo je problém od čias finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009. Tieto ťažkosti môžu zhoršiť nevyriešené štrukturálne problémy v rôznych krajinách, ako je rýchlo starnúce obyvateľstvo, nerovnosť v príjmoch, slabá konkurencieschopnosť, nízke menové rezervy a zlá politika riadenia štátneho dlhu. Výsledkom by mohli byť krízy štátneho dlhu, čo by v nasledujúcich mesiacoch mohlo vyvolať nové hospodárske a finančné otrasy a viesť k vážnej nestabilite.

Vitajte v klube

Bohužiaľ, svet sedí na dlhovej časovanej bombe. Explóziu môže vyvolať kedykoľvek aj tá najmenšia udalosť. Potvrdzujú to údaje MMF, podľa ktorých je 32 krajín vystavených vysokému riziku neudržateľného dlhu. Ich pôžičky sa za dva roky strojnásobili. Vieme aké vážne dokážu byť dôsledky, keď sa finančná špirála krajiny vymkne spod kontroly, stačí sa pozrieť na situáciu vo Venezuele, ktorá čelí humanitárnej kríze a do konca tohto roka by tam inflácia mala dosiahnuť 10 000 000 percent.

Moody's presvedčivo argumentuje, že za hlavné faktory problémov, pri ktorých hrozí premena týchto vysokých úrovní dlhov na krízu, sa dajú považovať predovšetkým nedávne narušenie svetového obchodu a oslabenie globálnych a národných inštitúcií.



Svetový obchod s tovarom smeruje k najhoršiemu ročnému výsledku od roku 2009, môže za to najmä geopolitické napätie vyplývajúce z obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Ale aj neistota spojená s Brexitom v Európe. Americko-čínska tenzia ovplyvnila objemy obchodu medzi dvoma superveľmocami. Znamená to tiež, že krajiny, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci, ako napríklad Belgicko, Česká republika, Írsko, Malajzia, Singapur a Vietnam, budú čeliť spomaleniu svojej hospodárskej činnosti. Okrem toho sú to nepriame dôsledky, ktoré by mohli naštartovať krízu: dôvera sa plošne znižuje a predpokladá sa, že krátkodobý a strednodobý rast sa spomalí. Hrozí, že sa škrtnú priame zahraničné investície a oslabia sa toky kapitálu do mnohých krajín. Moody's tvrdí, že je to už zrejmé v ázijsko-tichomorskom regióne. Zdá sa, že to isté sa stane v krajinách s veľkým deficitom na účte, ktoré sú závislé od zámorského kapitálu, ako sú Argentína, Libanon, Mongolsko, Pakistan, Srí Lanka, Tunisko, Turecko a v menšej miere Indonézia. Únik kapitálu pošle ich meny prudko dole a ich dlhy denominované v dolároch sa ešte viac stanú neudržateľnými. Zvýšia sa vyhliadky na politické konflikty.

Budíček

Rast nacionalizmu a populizmu po celom svete znižuje účinnosť domácej, regionálnej a globálnej politiky. Obdobie centristického politického konsenzu máme za sebou. Ako poznamenáva Moody's, táto nedostatočná medzinárodná súdržnosť sťažuje inštitúciám, ako Svetová obchodná organizácia a G20, poskytovanie pomoci pri koordinácii politických reakcií na hospodárske ťažkosti. V súčasnosti je až priveľa bilaterálneho antagonizmu. Nie je to len výhradne USA/Čína, či Spojené kráľovstvo/EÚ, ale aj Japonsko/Kórea, Čína/Japonsko, Severná Kórea/USA, India/Pakistan, Rusko/ Ukrajina a neustále sa vyskytujúce napätie v Perzskom zálive. V tomto prostredí populistické hnutia menia hnev na zvyšujúcu sa nerovnosť v príjmoch vo svoj prospech. Vidieť to na príkladoch Argentíny, Ekvádoru, Mexika a najmä Čile. Medzi ďalšie krajiny, ktoré čelia podobným problémom, patria Etiópia, Irak, Libanon a Tunisko. V reakcii na tento stav sú vlády nútené meniť svoje politiky. Napríklad argentínska vláda musela obnoviť kontrolu cien, čo bola jedna z jej najviac kritizovaných politík. Akákoľvek rýchla populistická oprava môže mať za následok umlčanie nespokojnosti, ale nerieši štrukturálne problémy a slúži iba na získanie politických bodov pre slabé vlády.

Nie je to ani zďaleka prípad výhradne rozvíjajúcich sa trhov. Moody's tiež nedávno zmenil výhľad Spojeného kráľovstva na negatívny, a to v dôsledku neistoty týkajúcej sa Brexitu a zablokovaného parlamentu. Podobne v USA, kde je na pretrase proces impeachmentu, ústavná žaloba na prezidenta Trumpa, politická polarizácia odvádza pozornosť politických činiteľov od zásadnejších a naliehavejších problémov. Ako je napríklad spomaľujúca ekonomika a zníženie ratingu krajiny.



Toto všetko by malo slúžiť ako budíček pre ostatné krajiny s dlhodobými nevyriešenými štrukturálnymi výzvami. Mnoho krajín musí urobiť viac aj pre riešenie iných problémov, ako je nástup robotizácie a umelej inteligencie. Ak to všetko premiešame, vzniká nám veľmi toxická zmes. Krajiny si musia stanoviť spoločný záujem, aby sa predišlo dlhotrvajúcej dlhovej kríze. Musia sa pokúsiť prekonať svoje rozdiely a prijať súdržný prístup k rozvoju a riešeniu problému dlhu. Aby nebolo príliš neskoro. V niektorých častiach sveta, napríklad v Afrike, sa dlh už veľmi blíži regionálnej kríze. Ohrozené sú aj Latinská Amerika a Karibik, hoci niektoré krajiny už svoje dlhy reštrukturalizujú. V každom prípade musí medzinárodné spoločenstvo urobiť všetko, čo môže, skôr, ako vyprší čas.



Pre budúcnosť existujú dve zásadné ponaučenia. Krajiny musia riešiť svoje štrukturálne problémy čo najskôr a pôžičky sa musia použiť na investície, nielen na financovanie rozpočtových deficitov. Ak by sa svetu v týchto oblastiach podarilo dosiahnuť skutočný pokrok, dalo by sa v budúcnosti podobným situáciám vyhnúť.