Ceny benzínov a nafty by mali naďalej stagnovať

dnes 13:31 -

Ceny benzínov a motorovej nafty by mali naďalej stagnovať. Na základe vývoja cien ropy Brent na svetových trhoch to predpokladá analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Smerom nahor ropu tlačil optimizmus týkajúci sa americko–čínskej obchodnej vojny. Predbežná dohoda by totiž podľa Donalda Trumpa mohla byť podpísaná do konca roka a obe veľmoci dokonca zvažujú odstránenie niektorých ciel. Zároveň kartel OPEC zverejnil report, podľa ktorého v nasledujúcich piatich rokoch klesne produkcia kartelu z 35 na 32,8 milióna barelov denne. Tieto protichodné faktory tlačia na ceny na ropnom trhu oboma smermi,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová.

Priemerné ceny pohonných látok sa v minulom týždni (44. týždeň), v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom, v podstate nezmenili. Ceny benzínu aj nafty stagnovali. Ako uviedol Štatistický úrad SR, slovenskí motoristi mohli natankovať 95-oktánový benzín v priemere za 1,315 eura za liter, 98-oktánový benzín za 1,506 eura za liter a motorovú naftu za 1,242 eura za liter.

„V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška tankujeme 95-oktánový benzín lacnejšie o 5,5 %, 98-oktánový o 5,3 % a za naftu platíme o 6,6 % menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale 95-oktánový benzín vychádza zhruba o 7 % drahšie,“ dodala Glasová.

V závere októbra ceny na ropnom trhu mierne vzrástli. Následne ale počas úvodného novembrového týždňa v podstate stagnovali. „Rovnaká bola situácia aj na čerpacích staniciach čo sa cien pohonných látok týka. Ropa Brent minulý týždeň oscilovala okolo 62-dolárovej hranice,“ uzavrela Glasová.