Menový fond zhoršil svoj odhad rastu eurozóny

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa spomalí viac, ako sa čakalo, pretože kríza vo výrobnom sektore menového bloku by sa mohla pri dlhotrvajúcom napätí v globálnom obchode rozšíriť aj do dominantného odvetvia služieb. Uviedol to dnes Medzinárodný menový fond (MMF).Fond zároveň revidoval smerom nadol odhad rastu eurozóny v tomto roku na 1,2 percenta z 1,3 percenta, ktoré očakával v apríli. To je výrazné spomalenie v porovnaní s minuloročnou expanziou hospodárstva euroregiónu o 1,9 percenta. V rokoch 2020 a 2021 predpovedá MMF eurozóne rast ekonomiky o 1,4 percenta, namiesto o 1,5 percenta.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Coty Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o viac ako 13% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 26,66%). Dôvodom prudkého rastu boli zverejnené výsledky za 3. kvartál, ktoré v prípade zisku na akciu prekonali očakávania o 14,75%. Coty Inc. vlastní sieť maloobchodov, cez ktoré predáva široký sortiment tovarov, najmä drogérie.

Makro analýza dňa:

Čína a Francúzsko podpísali kontrakty v celkovej hodnote 15 miliárd amerických dolárov (13,50 miliardy eur) počas návštevy prezidenta Emmanuela Macrona v ázijskej krajine. Obe strany uzavreli dohody v oblasti letectva, energetiky a poľnohospodárstva, pričom Peking súhlasil, aby 20 francúzskych spoločností vyvážalo hydinu, hovädzie a bravčové mäso do Číny. Dohodli sa tiež na rozšírení vývozu hydiny, ako aj o známu francúzsku lahôdku z ich pečene - foie gras. Macron pricestoval do Číny v pondelok a mal by odísť v stredu večer. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,22%, Hang Seng + 0,02%, CSI 300 - 0,45%

Nemecké priemyselné objednávky v septembri vzrástli o 1,3% medzimesačne pri odhade 0,1%. Index priemyselných manažérov PMI v októbri taktiež v Nemecku bol v službách podľa finálnych dát navýšený na 51,6 bodov oproti predchádzajúcim 51,2 bodov. Zložený index PMI bol navýšený na 48,9 bodov oproti predchádzajúcim 48,6 bodov. Maloobchodné tržby v eurozóne za september medzimesačne vzrástli o 0,1%, medziročne o 3,1% pri trhovom odhade + 2,5%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,33%, CAC 40 + 0,34%, DAX + 0,24%.

Produktivita v 3. kvartáli v USA klesla o 0,3%, odhad analytikov bol rast o 0,9%. Schôdzka medzi americkým prezidentom Trumpom a čínskym lídrom Si by mohla byť odložená na december. Zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o 7,93 milióna barelov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index - 0,03%, S&P500 - 0,01%, NASDAQ - 0,31%.

Roman Lechovič, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.