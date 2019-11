Slovenskí pekári volajú po návrate lokálnych potravín

dnes 14:31 -

Návrat domácich tradícií a lokálnych potravín s vysokou kvalitou. Tento trend považujú slovenskí pekári za svoju prioritu. Upozorňujú, že podiel domácich výrobkov na pultoch je nízky a požadujú jeho zvýšenie. „Naposledy sa podiel slovenských výrobkov v obchodoch nachádzal nad hranicou 50 % pred rokom 2011. Podľa posledných prieskumov sa za vlaňajšok tento podiel dostal na úroveň 40,18 %. Tieto čísla považujeme za alarmujúce, aj napriek tomu, že v roku 2018 zaznamenal podiel jemný medziročný nárast,“ uviedla v stredu na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia výstavy Gastra & Kulinária na Agrokomplexe v Nitre predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.

Podľa pekárov je nutná neustála podpora povedomia o kvalite domácich výrobkov. Aj týmto faktom je možné podľa zväzu zvyšovať objem tovaru na pultoch so slovenským pôvodom. „Inováciou ponuky sa tradiční výrobcovia snažia prilákať väčšie množstvo zákazníkov, ktorým chcú ukázať, že výrobky vyrobené na našom trhu spĺňajú štandardy vysokej kvality, sú cenovo dostupné pre širokú verejnosť a ich kúpou sa podporuje domáca ekonomika,“ pripomenula Tatiana Lopúchová.

Predsedkyňa SZPCC zároveň dodala, že práve inovácia ponuky je závislá od ekonomických možností pekární, ktoré sú limitované cenovým bojom medzi dodávateľmi a obchodníkmi. „Spravodlivé marže, zákaz predaja pod ekonomicky oprávnené náklady a dosiahnutie dohody s obchodníkmi o premietnutí zvyšujúcich sa nákladov do odbytových cien výrobkov, dokážu pekárenský sektor zachrániť. A to až do takej miery, že pekárne budú schopné modernizovať prevádzky a vo väčšej miere inovovať výrobky,“ uzavrela Lopúchová.

Krach pekární na Slovensku v dôsledku neúmerného boja so zahraničnými obchodnými reťazcami vidí ako problém aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Za jednu zo svojich priorít taktiež považuje zvýšenie podielu kvalitných lokálnych potravín na pultoch. „Pekárenstvo patrí k najstarším remeslám na Slovensku a je našou povinnosťou bojovať za jeho záchranu. Rezort preto pre slovenských výrobcov pripravil viacero opatrení. Skrátil lehoty splatnosti faktúr v prospech dodávateľov na 15 dní, zakázal predaj pod ekonomicky oprávnené náklady, aktualizoval zákon o cenách a zákon o neprimeraných podmienkach v obchode,“ priblížila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Podľa rezortu je výbornou správou, že pekári naprieč Európou spájajú svoje sily v rámci vzájomnej výmeny informácií v snahe podporiť záchranu sektora. Aj preto sa na expozícii Pekársky dvor na nitrianskom Agrokomplexe zúčastnili zástupcovia pekárenských združení z Maďarska, Rumunska, Čiech a Poľska. Návštevu prijali aj zástupcovia Svetovej únie pekárov a cukrárov z organizácie UIBC. „Podporovať domácich výrobcov chleba a pečiva je veľmi dôležité a akúkoľvek podporu zo strany štátu, ktorá je smerovaná k záchrane lokálnych potravín považujem za pozitívnu. Preto si veľmi vážim medzinárodný dialóg s pekármi, pretože môže byť veľkým prínosom naprieč krajinami. Nová slovenská legislatíva na boj proti nekalým obchodným praktikám je pritom vzorom aj pre iné európske štáty,“ povedal na tlačovej konferencii generálny sekretár UIBC José Mariá Fernandéz del Vallado.