Bardejovská spoločnosť V + S Welding plánuje postaviť novú výrobnú halu, od štátu žiada 1,1 mil. eur

Bardejovská spoločnosť V + S Welding, s.r.o. plánuje postaviť novú výrobnú halu, v ktorej sa budú vyrábať výrobky z oblasti strojárenskej výroby, kovoobrábania a zámočníctva. Celkovo by chcela firma investovať takmer 4,7 mil. eur. Od štátu pritom žiada investičnú pomoc vo výške 1,1 mil. eur. Z toho vo forme dotácie na obstaraný majetok na úrovni 300 tis. eur a vo forme úľavy na dani z príjmu v hodnote 800 tis. eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Spoločnosť chce realizovať investičný zámer na vlastnom pozemku, a tým ukotviť svoje pôsobenie na Slovensku. Nová hala by mala stáť na časti pozemku bývalého poľnohospodárskeho družstva. Nachádza sa na hranici medzi obcami Tarnov a Rokytov, v okrese Bardejov. Ten bol ešte v roku 2017 zapísaný do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Dĺžka realizácie projektu nepresiahne 36 mesiacov a umožní vznik 40 nových pracovných miest. Investičný zámer počíta aj s tvorbou 30 nepriamych pracovných miest najmä u subdodávateľov.

Spoločnosť V + S Welding, s.r.o. vznikla v roku 2006. Zaoberá sa strojárskou výrobou, kovoobrábaním a zámočníctvom. Zameriava sa na tri segmenty, bankomatové skrine, poľnohospodárske komponenty a výroba oceľových konštrukcií a komponentov.