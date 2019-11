Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošné vymáhanie dlhu

dnes 9:46 -

Sociálna poisťovňa (SP) opäť upozorňuje na falošné vymáhanie dlhu za neuhradené poistné, ktoré vo viacerých prípadoch zaznamenali pobočky Bratislava, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa a Prešov. Občania by nemali údajné dlhy platiť na neznáme účty. Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky výhradne na účet v Štátnej pokladnici, čísla účtov jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webovej stránke.

"Viacerí poistenci v posledných dňoch pobočky informovali, že od neznámej osoby poštou dostali platobný rozkaz údajne vystavený Okresným súdom v Žiline 21. 10. 2019 a prostredníctvom neho boli vyzvaní do troch dní na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku za prípadné podanie odporu vo výške 150 eur. Preto opätovne zdôrazňujeme, že ide o zneužitie jej mena, pretože takýmto spôsobom neuhradené pohľadávky od občanov nevymáha. Dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach SP vymáha najčastejšie prostredníctvom tzv. správneho výkonu, keď sama vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu. Ďalej pohľadávky vymáha prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, ale vo všetkých troch prípadoch až po tom, ako dlžníkovi doručila písomné rozhodnutie o povinnosti uhradiť pohľadávku, voči čomu sa môže do 15 dní odvolať," zdôraznil hovorca poisťovne Peter Višváder.

Dlžník svoje záväzky uhrádza výhradne na účet SP v Štátnej pokladnici. V iných finančných inštitúciách poisťovňa účet nemá, preto vyzýva občanov, aby na žiadne iné účty peniaze neposielali, pretože sa môžu stať obeťami podvodu.

"V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností pri doručení výzvy na úhradu pohľadávky odporúčame preveriť si situáciu priamo v pobočke Sociálnej poisťovne," uzavrel Višváder.