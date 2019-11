ArcelorMittal odstupuje od kúpi talianskej firmy Ilva

dnes 17:46 -

ArcelorMittal vráti oceliarsku firmu Ilva talianskemu štátu. Dôvodom je, že taliansky parlament zrušil právnu ochranu, ktorú považuje oceliarsky koncern za nevyhnutnú, aby mohol zrealizovať potrebné ekologické opatrenia bez trestnej zodpovednosti.

ArcelorMittal v pondelok oznámil, že odstupuje od dohody o kúpe problematickej oceliarne Ilva, keďže Taliansko zrušilo prisľúbenú právnu ochranu. Závod Ilvo v juhotalianskom meste Taranto je v centre veľkého právneho sporu. Podľa expertov, ktorých citoval prokurátor, z 11.550 ľudí, ktorí zomreli v tejto oblasti počas 7 rokov, 7500 zomrelo na srdcovocievne a dýchacie ochorenia a rakovinu, teda choroby spôsobené toxickými emisiami.

ArcelorMittal si začal prenajímať závod so záväzkom, že ho kúpi vlani v novembri, a plánoval do jeho oživenia do roku 2024 investovať 2,4 miliardy eur vrátane 1,2 miliardy eur na zníženie emisií.

Koncern mal mať zaručené obdobie právnej imunity, počas ktorého mal závod uviesť do súladu s environmentálnymi štandardmi. Taliansky parlament to však v júni zrušil a koncern stratil imunitu 3. novembra.

ArcelorMittal v pondelok oznámil, že teraz uplatní klauzulu, ktorá je súčasťou dohody o nájme závodu. Zmluva totiž garantuje, že v prípade, ak by bol prijatý nový zákon, ktorý by mal vplyv na environmentálny plán pre závod v Tarante, teda že by mal vplyv na schopnosť prevádzkovať ho alebo na implementáciu priemyselného plánu, koncern má právo odstúpiť od zmluvy.

ArcelorMittal tiež uviedol, že lokálny súd nariadil práce, ktoré sa nedajú zrealizovať včas, čo znamená nevyhnutnosť zatvorenia vysokej pece. "Toto zatvorenie by spôsobilo, že firma by nemohla implementovať svoj priemyselný plán, prevádzkovať závod v Tarante a vo všeobecnosti splniť dohodu," uviedol ArcelorMittal.