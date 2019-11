Hospodársky rast 86 %, podľa MMF to bude rekord budúceho roka

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:18 -

Guyana dosiahla v roku 2019 hospodársky rast na úrovni 4,4 %. Prudký rast reálneho HDP by pravdepodobne viedol k tomu, že v budúcom roku zaznamená táto krajina najrýchlejší hospodársky rast na svete. Plánovaná ekonomická expanzia Guyany by bola 40-krát väčšia v porovnaní s očakávaniami od najväčšej ekonomiky sveta, USA. „Dôvodom, prečo MMF očakáva takéto tempo rastu je ten, že Guyana má najvyššie zásoby ropy na obyvateľa," uviedla Natalia Davies Hidalgová, nezávislá latinskoamerická analytička. Pre porovnanie, líder OPECu Saudská Arábia, má približne 1 900 barelov ropných rezerv na osobu, zatiaľ čo Guyana 3 900 barelov, uviedla Hidalgo. „A mohlo by to byť ešte viac, pretože produkcia ešte spustená nie je a stále sa objavujú nové náleziská."

Hidalgová označila prognózu MMF za „ambicióznu“, pričom poznamenáva, že to bola pravdepodobne najvyššia ročná ekonomická predpoveď, akú kedy globálny poskytovateľ úverov predložil. Dôvodom je skutočnosť, že krajina má len dočasnú vládu do marcových volieb, čo znamená, že v súčasnosti nie je možné schváliť rozpočet na rok 2020. Hidalgo ale pripúšťa, že by mohla byť prognóza MMF ohrozená. Okrem nedostatku regulačných právnych predpisov v krajine uviedla, že hrozí aj pravdepodobnosť oneskorenia projektu a nedostatok investícií v sektore infraštruktúry. Podľa IHS Markit politická nestabilita v krajine spôsobí, že ekonomika krajiny nebude rásť 86 percentným tempom, ale len o približne 30 %.





„Začiatok ťažby ropy v roku 2020 predstavuje príležitosť na zvýšenie kapitálu a súčasných výdavkov v strednodobom horizonte meraným tempom s cieľom vyriešiť nedostatky v infraštruktúre a potreby ľudského rozvoja a zároveň zmierniť obavy z udržateľnosti dlhu,“ napísal tím zamestnancov MMF vo svojom vyhlásení. Zároveň však MMF vydal varovné upozornenie na potenciálne nebezpečenstvá, ktoré by sa mohli časovo zhodovať s takou rýchlou ekonomickou expanziou. „Tempo zvyšovania verejných výdavkov musí byť postupné, aby sa znížili prekážky absorpčných kapacít, zabránilo sa plytvaniu a minimalizovali sa makroekonomické narušenia súvisiace s„ holandskou chorobou “, ktorá často spôsobovala ekonomikám značné straty príjmov z prírodných zdrojov.“

„Holandská choroba“ sa týka negatívnych dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z prudkého nárastu hodnoty národnej meny. Toto označenie sa najčastejšie spája s paradoxom, ku ktorému dochádza, keď dobré správy, ako napríklad objav veľkých ropných rezerv Guyany, poškodzujú širšie hospodárstvo krajiny.

„V Guyane nemajú skúsenosti s týmto typom neočakávaných udalostí a prichádza to tak náhle," uviedla pre CNBC Valerie Marcelová z think tanku Chatham House. „Bude to veľká výzva,“ dodala a zdôraznila, že Guyana by sa mohla z dlhodobého hľadiska vyrovnať s „prekliatím nerastných zdrojov“. „Pre Guyanu bude veľmi ťažké, aby ju ropné odvetvie úplne nepohltilo, “uviedla Marcelová.