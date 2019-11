Pod kalváriou vyrastie prvý pravoslávny chrám v meste pod Zoborom

dnes 12:16 -

V Nitre pod kalváriou vyrastie prvý pravoslávny chrám na území mesta. Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad vydalo koncom októbra stavebné povolenie, ktorým povolilo stavbu pravoslávneho chrámu na Rázusovej ulici v Nitre. Prenájom pozemku s rozlohou 3000 štvorcových metrov schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli minulého roka. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2022.

Pravoslávny chrám postaví z vlastných zdrojov Pravoslávna cirkevná obec Nitra, ktorá v meste pod Zoborom pôsobí deväť rokov. Počas tohto obdobia vystriedala viaceré bohoslužobné priestory, v súčasnosti sa konajú bohoslužby v kaplnke na mestskom cintoríne. Tie priestory však podľa kňaza Lukáša Nováčka nepostačujú. „Pravoslávnych veriacich v Nitre pribúda aj v súvislosti s príchodom automobilky a dodávateľských firiem, ktoré zamestnávajú pravoslávnych veriacich z východného Slovenska, Ukrajiny či Srbska,“ zdôvodnil potrebu výstavby nového chrámu Nováček. Náklady na výstavbu chrámu odhadol na 300.000 eur.

Nitriansky chrám by mal byť mierne upravenou kópiou chrámu, ktorý stojí v Holíči. Budova je navrhnutá podľa kánonov pravoslávia. Chrám má centrálny štvorcový pôdorys so vstupom orientovaným na západ a s apsidou orientovanou na východ. Podľa projektovej dokumentácie sa vstupnými dverami vchádza do predsiene chrámu. Obradná miestnosť je navrhnutá v strede chrámu, po jej stranách sú ochodza a spoločenský priestor. Vonkajšia architektúra chrámu sa nesie v klasickom pravoslávnom štýle s prvkami byzantského charakteru. Chrám bude mať dominantnú pozlátenú kupolu a štyri menšie vežičky.