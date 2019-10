Hnutie Sme rodina v tejto chvíli nepodporí stratifikáciu

dnes 11:31 -

Hnutie Sme rodina v tejto chvíli stratifikáciu v parlamente nepodporí, povedal to v parlamentnej rozprave k novele zákona o stratifikácii poslanec za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský. Ak nepríjmeme reformu zdravotníctva, bude podľa ministerky zdravotníctva už len horšie. "Som veľmi šťastná, že tu dnes s týmto zákonom môžem stáť. Netvrdím, že som najmúdrejšia, ale tvrdím, že treba niečo zmeniť. Cieľom zákona je zlepšiť ústavnú zdravotnú starostlivosť, čísla a parametre na Slovensku a koncové výkony situovať do štátnych rúk," povedala ministerka zdravotníctva. Nie je to podľa šéfky rezortu všeliek, ale v rámci toho, aby sme udržali poskytovanie zdravotnej starostlivosti na primeranej úrovni, je reforma nevyhnutná.

"Škoda, že je to tu až teraz. Mohlo to byť skôr, pretože je to potrebný projekt," povedala v parlamentnej rozprave k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti poslankyňa SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková. Ako uviedla, stratifikácia však bude mať dopad aj na rozpočet, s čím treba rátať. "Rozumiem, že z dlhodobého hľadiska bude zdravotná starostlivosť efektívnejšia, dopady by sme mohli rozdeliť na nejaké fázy. Nemocnice budú potrebovať peniaze na to, aby zmenili svoje oddelenia," dodala Jana Cigániková.

Vláda schválila 21. augusta návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý mal zaviesť reformu nemocníc. Reformu zo zákona však napokon vypustili, v rámci zákona prešli len opatrenia týkajúce sa dlhodobej starostlivosti. Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou pôvodne bola aj tzv. stratifikácia nemocníc, parlament v septembri presunul na októbrovú schôdzu. Vďaka reforme, ktorú ministerstvo nazýva aj Zdravá zmena, sa podľa Andrey Kalavskej zdroje využijú lepšie. "Pocítime to za niekoľko rokov aj na tabuľkách, že slovenský pacient zbytočne neumiera o niekoľkonásobne viac ako pacient v okolitých európskych štátoch," konštatovala. Zdravotníctvo sa podľa nej nedá riešiť "jedným výstrelom", je potrebné mať komplex riešení, aby bolo možné dospieť k zdarnému koncu. "Myslím si, že my ten komplex riešení máme, len ho treba zrealizovať," dodala ministerka.

Stratifikácia nemocníc má zaviesť novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy, najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc (lokálna, regionálna, národná, špecializované a kompetenčné centrá) so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov.