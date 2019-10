Intercable chce rozšíriť závod a do troch rokov zamestnať 550 ľudí

dnes 13:01 -

Až na 550 zo súčasných 345 by sa do troch rokov mala zvýšiť zamestnanosť v spoločnosti Intercable, ktorá od vlani podniká v Kriváni v okrese Detva. Spoločnosť vyrába vysokonapäťové vodiče do elektromobilov v hale, kde naposledy vyrábala elektromotory fínska Ojala.

Tá sa však dostala koncom roku 2016 do problémov a vyhlásila úpadok a následný konkurz. Priestory si následne prenajal taliansky Intercable.

Podľa výkonného riaditeľa Stefana Peintnera, spoločnosť sčasti využila technické zázemie predchodcu, časť technológií však na Slovensko priviezla. "Zákazníkmi našej spoločnosti sú dnes popredné značky automobilového priemyslu, ako napríklad Volkswagen, Audi, Mercedes, PSA a ďalšie," spomenul.

Celá investícia sa podľa zámeru, ktorý firma predložila envirorezortu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, odhaduje na 25 miliónov eur. Firme pri tom schválila vláda SR aj investičný stimul vo výške 2,5 milióna eur.

V regióne, kde vždy bol dostatok zručných a kvalifikovaných strojárov, našla aj zamestnancov na počiatočný nábeh výroby. "Záujem o prácu je stále veľký. Evidujeme uchádzačov o prácu nie len z okresu Detva, ale sú tu aj pracovníci z okresov Lučenec či Poltár," priblížila personálna manažérka spoločnosti Andrea Sujová. "Čo sa však týka technikov-špecialistov, tí sú z celého Slovenska," dodala.

Firma chce aj ďalej rozšíriť výrobnú plochu a prijať ďalších zamestnancov. "Už dnes staviame pri závode parkoviská pre asi 500 automobilov a pripravuje sa aj výstavba logistického skladu," doplnil Peintner.