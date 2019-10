Výsledková sezóna v plnom prúde.

dnes 20:00 -

V stredu zverejňovali svoje výsledky za posledný štvrťrok v Amerike viaceré významné spoločnosti. K výsledkovej sezóne sa pripojili spoločnosti ako výrobca ťažkej techniky Caterpillar, výrobca lietadiel Boeing alebo Texas Instruments, výrobca integrovaných obvodov a počítačovej techniky. Ich slabé zisky podporili rastúce obavy z dopadu vojny USA proti Číne na americké spoločnosti.

Spoločnosti Rollins INC., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o viac ako 8,21 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +54,80%). Dôvodom prudkého rasu bola správa, že spoločnosť prekonala svoje očakávané tržby o 14% za posledný štvrťrok. Rollins Inc. je severoamerická spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské a komerčné služby, hlavne ochranu pred poškodením termitmi, hlodavcami a hmyzom viac ako 2 miliónom zákazníkov v Spojené štáty, Kanade, Mexiku, Strednej Amerike, Karibiku a na Blízkom východe

Začiatok obchodného dňa v Ázii bol pokojný. V Japonsku centrálna banka Bank of Japan zverejňovala jadrový index spotrebiteľských cien, ktorý sa medziročne znížil z 0,4 na 0,3%. Podobne bol index spotrebiteľských cien zverejnení v Singapure, kde medzimesačne zostal na úrovni 0,5% a naplnil očakávania analytikov. Čína plánuje predať dlhopisy denominované v eurách v čase, keď eurové náklady na vypožičanie klesajú. Mohla by to byť prvá takáto emisia od roku 2004. Malajzia bude údajne na uzavretom rokovaní diskutovať o pokute pre investičnú banku Goldman Sachs vo výške 2 mld. - 3 mld USD. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,34%, Hang Seng Index - 0,82%, CSI 300 - 0,64%.

V Európe stagnovali hlavne akcie technologického sektora, ktoré priniesli na trh negatívny sentiment, keď sa väčšina indexov usilovala o ďalší rast. Okrem toho bola opäť hlavná téma Brexit, pričom rozhodnutie zákonodarcov Spojeného kráľovstva hlasovať o vládnom návrhu, ktorý sa snaží prinútiť parlamentné odstúpenie od zmluvy premiéra Borisa Johnsona znamená, že nebude čas formalizovať podmienky odchodu pred EÚ pred termínom 31. október. V Česku parlament schválil návrh zákona o štátnom rozpočte do roku 2020, pričom plánovaný deficit stanovil na 40 miliárd korún (1,74 miliardy dolárov). Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,06 %, CAC 40 - 0,07%, DAX + 0,34%.

V Amerike ťahali Wall Street hlavne výsledky spoločnosti Boeing, ktorá sa topí v problémoch po páde lietadla v Afrike z minulého roka. Výsledky tejto spoločnosti za minulý štvrťrok však dopadli mierne nad očakávaniami, keď Boeing dosiahol tržby v hodnote 19,98 miliárd dolárov. Zatiaľ je výsledková sezóna bola do značnej miery priaznivá, podľa údajov Refinitivu viac ako 82% zo 124 spoločností z indexu S&P 500, ktoré doteraz uviedli svoje výsledky, prekročili očakávania. Analytici však stále predpokladajú prvé zníženie výnosov od roku 2016. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index -0,08 %, S&P500 -0,17 %, NASDAQ -0,69%.

Bc. Dominik Horváth, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.