Výstavba nákupných centier v Európe v prvom polroku klesla o 18 %

Výstavba nákupných centier v Európe v prvej polovici tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška oslabila o 18 percent. Počas januára až júna bola síce výstavba vo väčšine krajín stabilná alebo mierne zlepšená, avšak výrazný pokles výstavby v Turecku viedol k celkovému oslabeniu v rámci európskeho trhu. Vyplýva to z nového prieskumu spoločnosti Cushman & Wakefield.

Od začiatku roka do konca júna sa v Európe dohromady dokončilo približne 863 tisíc štvorcových metrov nových priestorov nákupných centier. Najviac nákupných priestorov sa v prvej polovici roku 2019 otvorilo v Rusku, a to takmer 200 tis. štvorcových metrov. Vo výstavbe je v rámci celej Európy približne 5,4 mil. metrov štvorcových nových priestorov a ich ukončenie je naplánované do konca tohto roka a v roku 2020.

Podľa vyjadrenia Kataríny Paule, vedúcej retail tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku, aj napriek vysokej saturácii priestorov nákupných centier v SR, najmä v regionálnych mestách, je v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov naplánovaná nemalá časť výstavby priestorov. "Je to výsledok zdravého fungovania maloobchodného sektora v našom regióne a stále relatívne malého vplyvu online predaja na náš trh,” uviedla Katarína Paule.

V Bratislave je podľa správy Cushman & Wakefield momentálne vo výstavbe druhá fáza nákupného centra Eurovea (25 tis. štvorcových metrov), Aupark plánuje svoje rozšírenie (10 tis. štvorcových metrov), Tesco Extra v Petržalke v tomto roku otvára svoju prístavbu (4 tis. štvorcových metrov) a vo výstavbe je v súčasnosti taktiež Stanica Nivy, kde bude 70 tis. štvorcových metrov nových maloobchodných priestorov.