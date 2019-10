Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa zvýšila

dnes 14:16 -

Počet zamestnaných ľudí vo Veľkej Británii za tri mesiace do konca augusta oproti predošlému trojmesačnému obdobiu klesol o 56 tis. na 32,69 milióna. Išlo o najväčší pokles od jari 2015. Počet nezamestnaných Britov počas júna až augusta stúpol o 22 tis. na 1,31 mil., čo zvýšilo nezamestnanosť na 3,9 percenta z 3,8 percenta. Počet voľných pracovných miest sa zmenšil na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad.

Ďalším znakom slabosti je to, že medziročný rast britských miezd vrátane odmien za tri mesiace do konca augusta sa spomalil na 3,8 percenta z úrovne 3,9 percenta za trojmesačné obdobie do konca júla. Po tom, ako Británia v júni 2016 odhlasovala odchod z Európskej únie, bol britský trh práce v dobrom stave, keďže firmy sa rozhodli radšej redukovať investície ako počet zamestnancov. Avšak nové údaje naznačujú, že zhoršenie dôvery v uplynulých mesiacoch pôsobí negatívne. "S brexitom súvisiace oslabenie podnikateľskej dôvery si nakoniec vyberá daň na trhu práce," uviedol Samuel Tombs, ekonóm spoločnosti Pantheon Macroeconomics.