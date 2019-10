Zhotoviteľ diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 si robí čo chce, upozorňuje OĽaNO

dnes 12:46 -

Zhotoviteľ výstavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy si podľa hnutia OĽaNO robí čo chce. Opozičný subjekt tak v stredu reagoval na informáciu spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o., zhotoviteľa D4 a R7, že násypový materiál z rozostavanej časti D4 pri bratislavských Jarovciach na základe hĺbkového testovania netreba odstraňovať. Hnutie zároveň vyzýva ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby sa správal ako autorita. Rezort dopravy totiž na základe ekoauditu a ďalších testov, ktoré odhalili v násype D4 aj azbest, nedávno vyzvalo na odstránenie nepovoleného materiálu.

OĽaNO považuje takúto situáciu za absurdnú, keď štátne orgány nariadia sanáciu materiálu a zhotoviteľ to ignoruje. Poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy za hnutie Ján Marosz to označil za absolútnu ignoráciu štátnych orgánov. "Je to podobné, ako keby si akýkoľvek občan postavil o poschodie vyšší dom, ako mu dovoľuje stavebné povolenie a stavebný úrad by mu vyrubil pokutu, prípadne nariadil zbúranie. Majiteľ domu by však prišiel s vlastným znaleckým posudkom, že dom nie je o poschodie vyšší a rozhodnutie štátnych orgánov by ignoroval," povedal Marosz.

Ministerstvo dopravy a výstavby v správe pre poslancov v parlamentnom hospodárskom výbore nedávno informovalo, že materiál s prítomnosťou azbestu je kategorizovaný ako nebezpečný odpad. To znamená, že takýto materiál nemôže byť recyklovaný ani dovezený na stavbu. Rezort dopravy sa pritom odvolal na vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a na vyhlášku toho istého rezortu, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. "Je zjavné, že odstránenie násypov by zhotoviteľa stálo obrovské peniaze, Árpád Érsek mu však nemôže dovoliť, aby si robil čo chce. Mal by sa správať ako autorita," dodal Marosz.

Spoločnosť D4R7 Construction v stredu informovala, že v násype časti rozostavaného úseku diaľnice D4 pri Jarovciach nie je materiál, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie alebo ľudské zdravie. Vyplýva to z analýzy medzinárodných nezávislých akreditovaných odborníkov a laboratórií z Rakúska a Nemecka aj zo zistení dvoch slovenských odborníkov na životné prostredie a verejné zdravie. Medzinárodní a miestni vedci podľa spoločnosti prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.

O výsledkoch dôkladného hĺbkového vedeckého skúmania násypového materiálu použitého na časti D4, kde sa pri testoch našiel aj azbest, spoločnosť informovala Ministerstvo dopravy a výstavby SR. To po nájdení nepovoleného materiálu v násypoch D4 trvalo na jeho odstránení. Správa slovenskej odborníčky v oblasti odpadového hospodárstva Blanky Kiripolskej podľa zhotoviteľa uvádza, že vzhľadom na zistené koncentrácie azbestu v danom materiáli je jeho vplyv na životné prostredie zanedbateľný

Agentúra SITA požiadala o vyjadrenie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.