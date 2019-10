E. Chmelár obviňuje manažment U.S. Steel, ten reaguje, že si robí kampaň

dnes 15:46 -

Líder vznikajúceho politického hnutia Socialisti.sk Eduard Chmelár v piatok odovzdal na vrátnici košických oceliarní U. S. Steel symbolický šek na miliardu eur, adresovaný vedeniu podniku. Ide podľa neho o investičný dlh, ktorý by podľa neho mal manažment zaplatiť zamestnancom. Zároveň vyzval amerického vlastníka, aby z Košíc odišiel.

"Podľa nášho názoru je U. S. Steel nezodpovedný majiteľ a ak sa stále vyhráža, že odíde, tak my hovoríme, nech zaplatí dlh a nech odíde," uviedol Chmelár pre novinárov. Poukázal na avizované zníženie stavu zamestnancov o 2500 ľudí v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach do konca roka 2021.

Ako oznámila firma v júli, k znižovaniu stavov zamestnancov pristúpila vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, pričom poukázala na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. Na dobrovoľný odchod ponúkla zamestnancom motivačné odmeny.

Chmelár za jednu z foriem "ako zachrániť a zmodernizovať" podnik označil prevzatie firmy zamestnancami, ak by v budúcnosti bola takáto možnosť aktuálna. "To by sa však do toho musel vložiť štát a prijať príslušnú legislatívu o zamestnaneckej samospráve," povedal.

Na odovzdanie šeku v areáli oceliarní, na ktoré hnutie Socialisti.Sk pozvalo novinárov, reagoval pre TASR hovorca košického U. S. Steel Košice Ján Bača. "Nebudeme komentovať vyhlásenia pána Chmelára, pretože tu ide len a len o jeho politickú kampaň. A to si nezaslúži komentár spoločnosti, ktorá tu 20 rokov podniká a hodlá tu podnikať ďalej," uviedol.