Na rozhodnutie USA uvaliť clá na európske tovary EÚ odpovie odvetnými opatreniami

Európska únia podľa francúzskej vlády odpovie "odvetnými opatreniami" na rozhodnutie USA uvaliť clá na celý rad európskych tovarov. "Snažili sme sa zmenšiť toto obchodné napätie, ale ak nemajú chuť na zmierenie, Európa sa bude brániť," povedala vo štvrtok hovorkyňa francúzskej vlády pre televíznu stanicu BFM TV. Vyjadrila sa tak v súvislosti s tým, že USA chystajú zavedenie ciel na európske olivy, jogurty či veľké lietadlá po tom, ako im to Svetová obchodná organizácia (WTO) odsúhlasila, keďže dospela k záveru, že EÚ poskytla nelegálne subvencie výrobcovi lietadiel Airbus.

USA môžu uvaliť clá na dovoz z EÚ v hodnote 7,5 mld. USD. Clá majú nadobudnúť účinnosť 18. októbra a to vo výške 10 percent na lietadlá a 25 percent na ostatné tovary. Očakáva sa však, že WTO na budúci rok rozhodne, aké clá môže uvaliť EÚ na americké tovary po tom, ako v inom spore obchodná organizácia rozhodla v neprospech amerického producenta lietadiel Boeing.

EÚ v stredu vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa predišlo vzájomne škodlivým clám. "Mali by sme sa vyhnúť vzájomnému uvaľovaniu ciel. Poškodilo by to naše ekonomiky, globálny obchod a širšie odvetvie leteckého priemyslu," povedala hovorkyňa Európskej komisie Mina Andreeva.

(1 EUR = 1,0925 USD)