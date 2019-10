Dve hranice, tri veľké problémy

Zdroj: FT

Foto: SITA/AP

dnes 11:11 -

„Za žiadnych okolností nebudeme mať kontroly na hranici v Severnom Írsku alebo blízko nej,“ uviedol Johnson. Návrh Londýna počíta s vytvorením colnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, sám Johnson ale uznal, že na írskom ostrove musia byť kontroly, aby všetky časti Británie mohli po Brexite vytvoriť jeden colný priestor, ktoré by však neprebiehali priamo na hranici.



Johnson navrhol, aby Severné Írsko po skončení prechodného obdobia odišlo s celou Britániou z európskej colnej únie, čo by nevyhnutne znamenalo colné kontroly na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Severné Írsko by naďalej dodržiavalo normy EÚ pre tovar, ak by to do decembra 2020, do konca prechodového obdobia, schválil severoírsky parlament, a potom o tej veci rozhodoval každé ďalšie štyri roky. Johnson však tiež žiada, aby ani EÚ, ani Británia nemali colné kontroly na hranici, aj keby severoírsky parlament vetoval ustanovenia obsiahnuté v novom írskom protokole.

Clá (starý problém)

Najprv dobrá správa. Spojené kráľovstvo teraz požaduje, aby sa na Severné Írsko, v súlade s nariadeniami o jednotnom trhu EÚ, vzťahovala regulácia na všetok tovar, nielen na poľnohospodársko-potravinársky. „Sme v rámci regulácie úplne inde,“ hovorí úradník EÚ. Existuje obrovská nezhoda v ponímaní toho, ako by mali colné kontroly prebiehať a zároveň sa dodržal sľub, aby sa zabránilo tvrdej hranici s Írskom. Vládne návrhy, ako sa vyhnúť infraštruktúre tým, že sa budú opierať o doteraz existujúcu technológiu, sa stretávajú s obrovským skepticizmom. Diplomati EÚ upozorňujú na nebezpečenstvo, že hranica sa stane rajom pašerákov. Aby to fungovalo, Brusel bude musieť účinne pozastaviť svoj colný kódex. Diplomati dvadsaťsedmičky vyhlásili, že návrh nespĺňa tri kritériá.





Odsúhlasenie (nový problém)

Johnson chce, aby jeho alternatívne opatrenia boli demokratické. Spojené kráľovstvo navrhlo, aby zhromaždenie Severného Írska začalo hlasovať od roku 2021 o tom, či sa chce držať nariadení EÚ alebo riadiť rovnakými ako Veľká Británia. Tento proces by sa opakoval každé štyri roky. Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že táto myšlienka je „neprijateľná“. Hlasovanie proti by ohrozilo nové colné a regulačné kontroly, čím by sa ohrozil prísľub dohody nezaviesť tvrdú hranicu. Predstaviteľ EÚ tvrdí, že Brusel nepodceňuje úlohu belfastského parlamentu, ale nemal by mať právomoc uplatňovať veto, ktoré by priviedlo akúkoľvek dohodu do právnej neistoty. Systém trvalého a obnoveného súhlasu by si vyžadoval názor voličov a ich zástupcov, či by chceli naďalej akceptovať pravidlá EÚ. História naznačuje, že vždy, keď je položená takáto otázka, je odpoveďou vždy nie. Barnier upozornil, že táto prax by zabránila Bruseli chrániť vnútorný trh únie, ak by severoírsky parlament toto ustanovenie v decembri 2020 alebo kedykoľvek neskôr blokoval.



Obchodná dohoda (problém, ktorý by mohol dlho pretrvávať)

Aj keby obe strany nakoniec dokázali preklenúť súčasnú názorovú priepasť, Spojené kráľovstvo dalo jasne najavo, že sa nezaväzuje udržiavať „rovnaké podmienky“ v štandardoch sociálnej, environmentálnej a pracovnej oblasti, aké prisľúbila Theresa Mayová. Ak chce Johnson vytvoriť nízkoregulačný „Singapur na Temži“, vyjednávači EÚ varovali, že drasticky znížia úroveň ambície dopracovať sa k obchodnej dohode, ktorú Briti chcú rekordne uzavrieť do 14 mesiacov.

Zdroje v EÚ konštatovali, že Johnsonov návrh je natoľko nedokonalý, že je veľmi nepravdepodobné, že by bol schválený do európskeho summitu 17. októbra. "Bohužiaľ smerujeme k odkladu," konštatoval jeden diplomat. Podľa zákona, nedávno schváleného Dolnou snemovňou, Johnson bude musieť požiadať o odklad brexitu, pokiaľ nebude dohoda o brexite schválená do 19. októbra.