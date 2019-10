Výdavky do internetovej reklamy vzrástli za prvý polrok o 8 % na viac ako 63 mil. eur

dnes 10:31 -

Slovenskí zadávatelia reklamy preinvestovali v prvom polroku tohto roku do internetovej reklamy 63,6 mil. eur. Medziročne je to viac o 8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, najväčšia digitálna asociácia na Slovensku. "Z hľadiska výdavkov do jednotlivých platforiem môžeme pozorovať postupné doťahovanie mobilnej platformy (26,6 mil. eur) na tradičný desktop (37 mil. eur)," informuje asociácia. Mobilná reklama zaznamenala nárast o 19 % a jej podiel na celkových výdavkoch dosiahol 42 %. Aktuálne najviac používanými a dostupnými formátmi pre mobilnú platformu sú bannerové formáty a natívne formáty ako PR správy, natívne články, feedy.

Z hľadiska reklamných formátov najväčší podiel na výdavkoch má stále display reklama, ktorá vrátane video reklamy tvorí až 58 % z celkových výdavkov do reklamy. Za ňou nasleduje platená reklama vo vyhľadávaní a riadková inzercia. Najväčší medziročný rast zaznamenala natívna reklama (o 62 %). V absolútnej hodnote však ide stále len o investície vo výške 2,6 mil. eur, s podielom 4 % na celkových výdavkoch. "Najväčší potenciál bude mať video reklama a mobilná reklama. Práve do týchto dvoch kategórií sa bude čoraz viac prelievať časť z offline rozpočtov na zásah mladšej cieľovej skupiny, ktorej penetrácia na internete dosahuje 95 %,“ skonštatoval k ďalšiemu vývoju člen AdEx komisie IAB Slovakia Miroslav Pagáč.

IAB Slovakia je digitálne združenie na Slovensku, ktorého členmi sú najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry ako aj technologické platformy. Jedným z jej hlavných cieľov je aj monitoring výdavkov do internetovej reklamy. V súčasnosti má IAB Slovakia 41 členov. Výdavky do reklamy sú publikované na polročnej báze. Metodika ich výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií a klasifikovaného odhadu výdavkov nadnárodných hráčov AdEx komisiou, ktorej členmi sú zástupcovia najväčších mediálnych agentúr ako aj médií.