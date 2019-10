S&P zmenila výhľad U.S. Steel Corp. na negatívny zo stabilného

dnes 17:46 -

Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings revidovala výhľad americkej hutníckej spoločnosti United States Steel Corp. na negatívny zo stabilného, ale potvrdila ratingové hodnotenie firmy na úrovni B. Revízia výhľadu nasleduje po tom, ako oceliareň ohlásila návrh akvizície 49,9-percentného podielu firmy Big River Steel LLC za približne 700 mil. USD. Negatívny výhľad odzrkadľuje riziko, že dlhodobo trvajúce slabé podmienky na trhu by mohli zhoršiť negatívny tok hotovosti spoločnosti, uviedla agentúra.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.

(1 EUR = 1,0925 USD)