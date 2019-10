Ruský minister energetiky vidí čierne labute na trhu s ropou

Zdroj: CNBC

Ropné trhy sú obklopené „čiernymi labuťami“ - nepredvídanými udalosťami - a „môžu vážne ovplyvniť situáciu na trhu,“ uviedol ruský minister energetiky Alexander Novak. "Situácia je dosť zložitá," povedal na ruskom energetickom týždni v Moskve pri hodnotení vyhliadok na trhy s ropou.

„Vidíme viac alebo menej stabilné výkyvy ceny okolo 50 - 60 dolárov za barel, zaznamenali sme nejaké ďalšie výkyvy v dôsledku útoku na zariadenia Aramco, ale šlo o krátke obdobie výkyvov, takže vidíme určitú stabilitu. Avšak na trhu chýba stabilita ako taká,“ uviedol. "Skutočne cítime, že všade okolo nás lietajú čierne labute, nemôžeme ich vždy predvídať a môžu mať vážny dopad na situáciu na trhu," uviedol Novak na paneli, ktorého súčasťou bol aj jeho saudskoarabský náprotivok, princ Abdulaziz bin Salman.







„Mám na mysli to, že za normálnych okolností v lete vidíme, že dopyt po rope rastie o približne 2 milióny barelov denne, a zvyčajne by sme v tomto časovom období mali cítiť tlak na rast cien. Tento rok to bolo vôbec prvýkrát, čo sme nič také nevideli. Zároveň vidíme riziko zimného obdobia, keď dopyt v porovnaní s letným obdobím klesá, takže je ťažké predvídať, ako sa bude v zimnom období správať trh. Existuje teda veľa neistoty, ktorá ovplyvňuje trh. “

Ceny ropy v predchádzajúcom obchodovaní poklesli po slabých číslach výrobnej činnosti v USA, ktoré vyvíjajú tlak na výhľad dopytu po rope. V stredu sa ropné futures Brentu obchodujú s poklesom o 0,17 % na 58,69 USD za barel.