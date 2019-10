Nemecké inštitúty zhoršili prognózu rastu domácej ekonomiky

dnes 11:31 -

Popredné nemecké ekonomické inštitúty v stredu zhoršili svoje rastové prognózy pre najväčšiu európsku ekonomiku. Ako dôvod uviedli slabý globálny dopyt a zvýšenú neistotu spôsobenú obchodnými spormi.

Revízia zvyšuje obavy, že slabý vývoj v Nemecku, ktorého expanziu brzdí recesia exportne orientovaného výrobného sektora, môže spomaliť ekonomiku celej eurozóny. Inštitúty tiež vyzvali vládu, aby ustúpila od politiky vyrovnaných rozpočtov a prijala fiškálne stimuly, ak by sa ekonomické vyhliadky zhoršili ešte viac.

Inštitúty aktuálne počítajú v tomto roku so zvýšením nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,5 % a v roku 2020 o 1,1 %. Ešte v apríli predpovedali expanziu o 0,8 %, respektíve o 1,8 %.

Ekonomická kríza, pri ktorej by výrazne kleslo využívanie kapacít, zatiaľ nie je na obzore, uviedli inštitúty. Varovali však, že riziká ďalšieho spomalenia sú vysoké. Medzi ne patrí napríklad brexit.

V roku 2021 počítajú inštitúty s miernym zotavením. Tempo rastu by sa podľa aktuálnej prognózy malo zrýchliť na 1,4 %.

Spolková vláda zverejní svoje aktualizované predpovede tento mesiac. V apríli očakávala expanziu o 0,5 %, v roku 2020 o 1,5 %.

Podľa inštitútov aktuálne nie je dôvod na dodatočné fiškálne stimuly, ale vláda by mala využiť svoj fiškálny manévrovací priestor, ak by sa ukázalo, že spomalenie ekonomiky je horšie, než sa predpokladalo. V takom prípade by vláda mala prestať rešpektovať svoju politiku vyrovnaných rozpočtov.