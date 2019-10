Kariéra vo finančnom biznise a materstvo dohromady nejdú

Zdroj: financial news

Analýza Financial News ukazuje, že kliniky na asistovanú reprodukciu v Square Mile zaznamenali prudký nárast klientiek, ktoré utrácajú tisíce libier za postupy na extrahovanie vajíčok. Niektoré spoločnosti, vrátane najväčšieho svetového správcu aktív BlackRock, ponúkajú preplatenie tohto zákroku. V internej správe zaslanej zamestnancom spoločnosti BlackRock tento mesiac, spoločnosť uviedla, že ponúkne zamestnankyniam vo Veľkej Británii a USA kompenzáciu vo výške až 20 000 dolárov. Suma zahŕňa zmrazenie vajíčok a ich skladovanie do troch rokov.



„Mať teraz deti by negatívne poznačilo moju kariéru. Videla som to na iných ženách, ktoré sa rozhodli pre materstvo a niektoré z nich si v práci veľmi rýchlo pohoršili,“ vysvetľuje situáciu anonymne žena pracujúca v známej investičnej spoločnosti v Londýne, ktorá sa vlani pre zmrazenie rozhodla.

Podobne ako BlackRock, aj najväčší japonský veriteľ Mitsubishi UFJ Financial group začína ponúkať dovolenku pre pracovníčky vo svojej londýnskej kancelárii, ktorá si chcú nechať zmraziť vajíčka. BlackRock vo svojej internej správe uvádza: „Vieme, že váš rodinný život je v centre toho, čo je pre vás dôležité - a pre čo pracujete. Preto sa snažíme ponúknuť podporu, ktorú potrebujete, aby vaša rodina mohla prosperovať. “

Podľa úradu Financial Conduct Authority, zastávajú ženy funkciu vedúcich pracovníkov v City len iba 25 % . Aktivisti z kampane za rovnosť sú presvedčení, že pracujúce ženy sú po narodení dieťaťa nútené zaplatiť tzv. „trest za materstvo“, v podobe nižšieho platu a okresaného kariérneho postupu. Podľa prieskumu British Social Attitudes iba 7 % Britov si myslí, že ženy s deťmi v predškolskom veku by mali mať zamestnanie na plný úväzok. A to aj napriek zavedeniu spoločnej rodičovskej dovolenky vládou v roku 2015.





Profesorka Geeta Nargundová, šéfka kliniky Create Fertility v Londýne, pre Financial News potvrdila, že zaznamenali nárast počtu profesionáliek zo City vo veku okolo tridsiatky. "Sídlime v St. Paul's, čo znamená, že k nám prichádza veľa finančníkov zo City. Zatiaľ čo predtým sme mali zákazníčky vo veku okolo 38 rokov, teraz vidíme ako sa hranica posúva smerom dole."

O náraste počtu žien pracujúcich vo finančnom centre, ktoré sa rozhodli odložiť matersvo na neskôr hovorí aj Irfana Koita, poradkyňa pre plodnosť. „Ženy v zamestnaniach kde je na ne vyvíjaný veľký tlak, chcú zmraziť vajíčka buď kvôli svojej kariére, alebo preto, že nemajú partnera. Vďaka zmrazeniu získavajú možnosť stať sa matkou, keď sa budú cítiť na to pripravené. Upozorňujem ich však na to, že zmrazenie vajec nie je v žiadnom prípade zárukou, že dieťa budú mať,“ povedala.

„Mám 34 rokov a cítim, že potrebujem ďalších päť rokov, aby som sa vo svojom profesionálnom živote dostala do bodu, v ktorom by som sa cítila trochu bezpečnejšie vo svojej pracovnej pozícii. Zmrazenie vajíčok mi poskytuje čas na to, aby som sa dostal do bodu, že nebudem mať obavy z toho, že by som mala deti v neskorom veku,“ vyjadrila sa žena, ktorá pracuje pre londýnsku investičnú spoločnosť.