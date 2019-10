Priemerná mzda na Slovensku má tento rok vzrásť o 6 až 8 percent, tvrdí personálna agentúra

dnes 10:31 -

Priemerná hrubá mzda na Slovensku by mala v tomto roku vzrásť o 6 až 8 percent. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol county manažér spoločnosti Grafton Slovakia Miroslav Garaj. Upozornil na to, že v druhom kvartáli tohto roka priemerná mzda na Slovensku podľa prieskumu spoločnosti Grafton Slovakia medziročne stúpla o 9,7 percenta na 1 100 eur. "Podľa našich dát ide o 14-ročné maximum," povedal. Celý tento rok však podľa neho nebude pokračovať v tomto trende, keďže v treťom a štvrtom kvartáli tohto roka sa rast priemernej mzdy na Slovensku oslabí.

Platy v druhom kvartáli tohto roka podľa Garaja najviac rástli v regiónoch mimo Bratislavy, a to v Nitre, Banskej Bystrici či v Košiciach. "Máme ďaleko nad 10 percent skoky na východnom Slovensku a v Banskej Bystrici," povedal. Na rok 2020 spoločnosť Grafton Slovakia očakáva, že priemerná mzda na Slovensku medziročne stúpne o 5 až 7 percent. "Nebude to také vysoké ako v tomto roku," tvrdí Garaj. Dôvodom je podľa neho vyčerpaný trh práce, spomalenie rastu slovenskej ekonomiky, pokles exportu Slovenska do Nemecka, či celkové globálne hospodárske problémy.

Prieskum sa zameral na mzdy v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, inžinieringu a výroby, nákupu a logistiky, stavebníctva a realít, bankovníctva a finančných služieb, obchodu a retailu a oblasti ľudských zdrojov, administratívy a práva. Údaje vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch.

Personálna agentúra Grafton Slovakia vznikla v roku 1994. Pôsobí v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Košiciach a v Žiline. Svojim klientom a uchádzačom o prácu ponúka služby v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov či talent manažmentu.